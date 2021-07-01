دوت الخليج يحاور صاحب المنزل «الأهلاوي» ويكشف تفاصيل ديكور المارد الأحمر «فيديو»

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تحدث دوت الخليج مع نادر فرج صاحب المنزل الشهير بـ «البيت الأهلاوي» في محافظة البحيرة ، حيث يظهر المنزل بديكور كامل للون الأحمر مع تواجد نسر القلعة الحمراء وصورة خاصة لـ محمود الخطيب، رئيس النادي الأحمر.

وقال نادر فرج لـ دوت الخليج : " أنا أعشق النادي الأهلي ، وأفعل كل شيء من أجل القلعة الحمراء". قصة المنزل الأهلاوي مع دوت الخليج وتابع :" لم يعترض أحد على شكل المنزل الجديد سوى زوجتي ، على الرغم أنها لم تكن تشجع كورة من الأساس ، لكن أنا من قررت هذا وأصريت على ذلك ". وواصل : " أنا أفضل من عبدالله السعيد في لعب الكورة ، هو لاعب كبير لكنني أفضل منه". واستكمل : " أتمنى مقابلة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في التتش والتصوير مع اللاعبين ، حتى يمكنني التعبير عن كمية الحب للمارد الأحمر". قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة. خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن. قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي في الدوري حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي. خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي. خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس. التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مباراة اليوم حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: بدر بانون – ياسر إبراهيم – أكرم توفيق – علي معلول. خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج. خط الهجوم: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – محمد شريف. التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز في مباراة اليوم حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد سامي – أحمد أيمن منصور – أحمد فتحي – محمد حمدي. خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – عمر جابر. خط الهجوم: رمضان صبحي – إبراهيم عادل – إيريك تراوري.

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