عمرو وردة: حسام البدري يعرفني.. وأتمنى التوفيق للأهلي و«خيره عليا»

/638454/عمرو-وردة-حسام-البدري-يعرفني-وأتمنى-التوفيق-للأهلي-وخيره-عليا

أكد الفرعون المصري عمرو وردة لاعب فريق نادي باوك اليوناني، أنه دائمًا ما يركز في كرة القدم ومستقبله، مشيرًا إلى سعيه للتواجد مع منتخب مصر في المعسكر المقبل، ويتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي.

ويرصد دوت الخليج تصريحات عمرو ورده حول إنضمامة للمنتخب الأول، وتمنيه التوفيق للنادي الأهلي.

وقال وردة في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر": "إن شاء الله أسعى للتواجد في المعسكر المقبل لمنتخب مصر الأول".

ورده حول إنضمامه للمنتخب

ووجه وردة رسالة إلى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، قائلًا: "هو يعرفني جيدًا، وأحب أن أقول له إنني جاهز في أي وقت وتحت أمره".

ورده والأهلي

وأضاف: "أتمنى التوفيق للنادي الأهلي الذي تربيت فيه و(خيره عليا)".

واختتم: "لدي عروض احتراف من إسبانيا وإيطاليا، ولكني سعيد في باوك اليوناني، البعض غاضب مني، ولكن الأهم أن الله معي ويعلم إخلاصي له".

تقام المباراة بين الأهلي وبيراميدز في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر حصد الثلاث نقاط.

القناة الناقلة والمعلقين

تبث شبكة قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء بين الأهلي وبيراميدز في إطار مواجهات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز ، ويعلق على المباراة مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولي، بينما يتولى بلال علام مسئولية التعليق عبر القناة الثانية.

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة. خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز