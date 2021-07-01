/638455/ثورة-غضب-بحزب-الحركة-الوطنية-لقرارات-فصل-كوادر-شبابية-وأعضاء-عزمي-ونور-الشيخ-تعلمنا-منهم-الانتماء-والتضحية-والقيادات-أساس-الفشل

فجرت قرارات حزب الحركة الوطنية، بفصل عدد من الكوادر الشبابية المميزة، حالة من السخط والغضب الواسع داخل الحزب، والتى يأتى على رأسها عزل عضو مجلس الشيوخ، محمد عزمي، والدكتور نور الشيخ، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية.

ثورة غضب بحزب الحركة الوطنية

على إثر تلك القرارات، خرج عضو مجلس الشيوخ، محمد عزمي، رافضًا لسياسة الحزب القائمة على كبت الشباب وإختزال قدراتهم، حيث قال:" قيادات حزب الحركة الوطنية المصرية لقد بخستم وهدرتم كل مجهود السنوات وكم من قيادات تركت الحزب بسبب سياساته الفاشلة و المقحفة أدت إلي تمثيل برلماني لا يعكس كم العمل و قوة كوادره الشابة الفتية على الارض بل عكس شيي واحد وهو حبكم للسلطة و الأنانية وضعف ووهن شديد في التفكير وأبرز قناعتكم في إقصاء كل من يعمل أو قتل كل فكرة أو حلم داخل الحزب”.

وتلى ذلك أن تقدمت هيئة مكتب الأمانة العامة للتواصل السياسي المركزي، بحزب الحركة الوطنية، وذلك لمخالفة السياسات القائمة لقواعد العمل السياسي وفقًا لما جاء فى بيان الأعضاء منذ قليل.

من جانبه، قال مصطفى ابو عميرة، أمين الشباب بحزب الحركة الوطنية بمحافظة قنا:" إن المناصب تزول لكن المبادئ لا تتجزاء، موضحا ان النائب محمد عزمي الامين المساعد لحزب الحركه الوطنيه المصريه والدكتور نور الشيخ الامين العام المساعد لحزب الحركه الوطنيه، والاستاذ محمد الساحه والساده اعضاء تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيبن، منذ ان انضممت لحزب الحركه الوطنيه المصريه كانو الداعمين لنا في انشطه امانه الشباب.

وتابع:" النائب محمد عزمي حينما كان امينا لشباب الجمهوريه، تعلمنا منه معني الانتماء والتضحيه وانكار الذات والعمل لخدمه المجتمعات، كان هو والدكتور نور الشيخ اخا نصوحا ولم يبخلو علينا باي معلومه بل كانوا يذهبون الي اقصي الجنوب لتقديم العون والتدريب وهذا ما رايته في معسكرات المنيا بالعام السابق ويشاركون معنا الفعاليات بكل تواضع بالرغم من مكانتهم وقيمتهم الكبيره.

وفى سياق متصل، قالت أمين التواصل الاجتماعي بحزب الحركة الوطنية، هند وهبة مليجي:" أتقدم أنا هند وهبة مليجي، أمين التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة بحزب الحركة الوطنية المصرية باستقالتي من الحزب تضامنًا مع نائب مجلس الشيوخ، محمد عزمي والأمين المساعد نور الشيخ".

وتابعت أمين التواصل الاجتماعي بحزب الحركة الوطنية، هند مليجي، حديثها قائلًا:" حزب لا يقدر شبابه مرفوض قرراته.

هذا وجاء فى نص استقالة هيئة مكتب:" إن قرار الاستقالة جاء لما شهدناه من سياسات تخالف قيمنا وقواعد العمل السياسي وتضر بالوطن، لافتين إلى أن ما شهدناه خلال الأشهر الماضية، من ممارسات خاطئة نربأ أن نكون جزءًا من كيان يدعمها.