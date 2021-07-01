عنبة يهنئ العاملين بمصر للطيران لتجديد الاعتماد الأوروبى EASA

جدة - نرمين السيد - هنأ الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، جميع العاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لاجتياز الشركة تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA على مقرها بمطار القاهرة الدولى، ومحطتى الصيانة اليومية بمطارى الأقصر والغردقة.





وأثمر التفتيش عن تجديد الاعتماد وإضافة طرازات جديدة من الطائرات والمحركات للاعتماد الدولى، وتوسيع نطاق الخدمات الفنية المعتمدة التى تقدمها شركة مصر للطيران للصيانة، والأعمال الفنية والتى تهدف لتوسيع قاعدة العملاء وجذب المزيد منهم. وأكد وزير الطيران المدنى على اهتمام الوزارة وجميع شركاتها وهيئاتها التابعة بالالتزام بتطبيق كل المعايير الدولية فى مجال صناعة النقل الجوى، والحصول على كل الشهادات، والاعتمادات الدولية التى تتيح لشركات الوزارة تقديم خدماتها المختلفة داخل مصر وخارجها وفقا للمعايير الدولية، وبما يليق بمكانة جمهورية مصر العربية وريادتها فى صناعة الطيران المدنى عربيا وإقليميا ودوليا.

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