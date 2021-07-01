عماد متعب يظهر فى استوديو مباراة الأهلى وبيراميدز ويعلن شفاءه

أكد عماد متعب شفاءه، من وعكة صحية عانى منها خلال الفترة الماضية، وظهر مهاجم فريق الأهلى السابق بالاستوديو التحليلى لمباراة الأهلى و بيراميدز في بطولة الدورى الممتاز، وذلك بقناة أون تايم سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير.

وجاء عماد متعب قائلا " أنا الحمدلله دلوقتى تمام و كانت فترة وعدت، ومنظر عينى ده عشان كنت عامل عملية في عينى كيس دهنى عشان كدا بتظهر بالشكل ده ".

ونال عماد متعب دعما غير محدود من الجماهير ونجوم الكرة والمجتمع على خلفية معاناته من وعكة صحية تستلزم السفر لخارج مصر الفترة الماضية لإجراء بعض الفحوصات الطبية.