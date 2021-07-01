«لا مكان للرجعية ولا الفكر المتطرف»..حصاد العصر الذهبي للمرأة بعهد الرئيس السيسي «مستند»

/638462/لا-مكان-للرجعية-ولا-الفكر-المتطرفحصاد-العصر-الذهبي-للمرأة-بعهد-الرئيس-السيسي-مستند

يستعرض موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، تقرير عن أداء المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي منذ 2016وحتي 2021 حيث الجهود المقدرة من جانبه بدعم من القيادة السياسية نحو تمكين المرأة المصرية.

ويعتبر المجلس القومي للمرأة من أهم آليات المرأة وأكثرها تأثيرا وقوة فى مجال تمكين المرأة علي المستوي العربي والإقليمي لما حققه خلال السع سنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة فى مجال تمكين وحماية المرأة فى مصر، حيث أعطي الرئيس عبد الفتاح السيسي أولوية قصوي لتحقيق نتائج ملموسة وجادة فى هذا الملف، وبنيت عقيدة المرحلة أن غير مسموح تماما أن لا تتمكن الدولة المصرية من حماية مقدراتها دون اسهامات المرأة فى عملية إعادة بناء الدولة كما شملت أركان عقيدة أن الدولة المصرية لا يوجد فيها مكان للرجعية والفكر المتطرف الذي لا يعطي المرأة حقها ويغفل دورها وأهميته.

ومن هنا بدأت مرحلة جديدة فى تاريخ المجلس القومي للمرأة حيث شمله شأن جميع مؤسسات الدولة بعد ثورة 30يونيو عملية إعادة نظر فى دوره واختصاصاته والمطلوب منه لتحقيق تمكين شامل للمرأة، وتم إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة فى فبراير 2016، وفازت الدكتورة مايا مرسي بالانتخاب بين أعضاء المجلس بمنسبه رئيسه المجلس وهي ثالث رئيسه للمجلس منذ إنشاءه في عام 2000، وأصغر سيدة من حيث العمر تتولي هذا المنصب.

ويمكن القول أن المجلس القومي للمرأة والذي يصنف علي العلوم السياسية علي آنه آلية وطنيه أصبح من أهم المؤسسات في النطاق العري والإفريقي والشرق الأوسطي في مجال تمكين وحماية المرأة وأصبح مثالا دوليا يحتذي به لما استطاع أن يحققه خلال السبع سنوات الماضية من تقدم فى مجال تمكين وحماية المرأة.

المجلس كي ينجح لم يتعامل بسطحية تبني مجموعة من المبادرات الديكورية، بل عمل كتابة استراتيجة وطنية كي تكون الأساس العميق المتماسك المترابط المكثف لأي سياسة يمكن صناعتها في مصر في مجال تمكين وحماية المرأة، وتم إصدار قانون رقم 30لعام 2018 لتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة كي يشمل اختصاصاته بما يتناسب مع المطلوب منه.

ويأتي اختصاصات المجلس القومي بإقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة ووضع مشروعات الخط القومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها، ومتابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن.

إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة، والتنسيق مع الجهات الحكومية التى تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التى يتم إقراراها في الخطة القومية، والتعاون والتنسيق في هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدني المشهرة، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل بالعمل فى جمهورية مصر العربية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، والمشاركة فى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأة- المشاركة فى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأة.

وتضم أيضا متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة فى مجال المرأة، والتقدم بما يكون لديه من مقترحاتوملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها،للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية فى الأحوال التى تتطلب ذلك و إبداء الرأى فى المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة، ومتابعة ما تم التصديق عليهمنها، للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية فى الأحوال التى تتطلب ذلك وإبداء الرأى فيما يطلب منه من الوزارات المختصة فى الموضوعات المتعلقة بمجال المرأة وتمثيل المرأة المصرية فى المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بشؤون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والمشاركة فى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون المرأة وفق اختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة وتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة ونشر ثقافة حماية المرأة، وتمكينها، وتنميتها، بالاستعانة بجميع وسائل الإعالم المرئية والمسموعةوالمقروءة، وإعداد المواد والبرامج العالمية اللازمة للتوعية بدور المرأة فى المجتمع والتعريف بحقوقهاوواجباتها، إصدار النشرات والدوريات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس وأنشطته.

وتضم أيضا عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات فى الموضوعات التى تخصالمرأة، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدراتها ومهارتها فى جميع المجالات.

آليات عمل المجلس القومى للمرأة تضم بأن يتكون المجلس القومى للمرأة من 30 عضوا يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية ولدى المجلس القومى للمرأة 27 فرعا بجميع محافظات مصر، و17 لجنة متخصصة تضم 350 عضوا من الخبراء فى المجالات المختلفة ويعمل المجلس القومى للمرأة مع 5.000 رائدة من رائدات المجلس القومى للمرأة فى المحافظات، و540 متطوع ومتطوعة، كما لدى المجلس القومى للمرأة منتدى يضم حوالى 50 منظمة من منظمات المجتمع المدنى المعنية بالمرأة وأنشأ المجلس القومى للمرأة مكتب لشكاوى المرأة بجميع محافظات مصر، ومركز لتنمية مهارات المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادى.