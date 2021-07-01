/638456/تدور-الأيام-على-محدثي-كرة-القدم-ميسي-ورونالدو-إنتهاء-عقد-ليونيل-مع-برشلونة-وحالت-من-التوتر-تسود-في-يوفينتوس-على-رحيل-كريستيانو

تدور الأيام ويشهد التاريخ على محدثي كرة القدم حول العالم أجمع، من كافة الجوانب من قبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، وسيطرتهما على الجوائز الفردية على مدار أكثر من عقد على المستوى العالم، ليأتي اليوم على الثنائي وتنتهي عقودهم مع أنديتهم، وتضعف قيمتهم التسويقية، بعد إحداث ثورة في عالم أرقام الإنتقالات.

ويرصد دوت الخليج أبرز الأزمات التي وقع فيها رونالدو وميسي في الفترة الأخيرة مع أنديتهم.

كريستيانو رونالدو

قال فيديريكو تشيروبيني في تصريحات "كل ما ينشر عن رغبة يوفنتوس في بيع كريستيانو رونالدو خلال فترة الإنتقالات الحالية، غير صحيح".

وتابع فيديريكو تشيروبيني المدير الرياضي لنادي يوفنتوس:" نحن سعداء بأن كريستيانو رونالدو، يعود إلى تدريبات الفريق لمواصلة المنافسة على البطولات خلال الموسم المقبل، وذلك عقب انتهاء فترة أجازته".

تبفى موسم كامل في عقد كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس، حيث ينتهي في صيف موسم 2022، وبالتالي فاللاعب لا يحق له التوقيع لأي نادٍ أخر دون الرجوع لإداراة الفريق، إلا بقدوم فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن أن كريستيانو رونالدو خرج من بطولة "يورو 2020"، عقب هزيمة منتخب البرتغال أمام منتخب بلجيكا بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري الأمم الأوربية، حيث استطاع بلجيكا التغلب على منتخب البرتغال في دور ثمن النهائي من البطولة، وانتهت المباراة بنتيجة هدف دون رد، وتأهل إلى الدور ربع النهائية أمام منتخب إيطاليا.

ليونيل ميسي

انتهي رسمياً عقد ليون ميسي لاعب برشلونة الاسباني مع النادي اليوم الأربعاء الموافق 30/6/2021، حيث قدم برشلونة مستويات عالية هذا الموسم، وللنجم الأرجنتيني ، ويرغب النادي في مواصلة التقدم بالحفاظ على ميسي ضمن صفوف لاعبيه.

ومن ناحيه اخري ووفق ما ذكرته صحيفة "doble" الأرجنتينية سيكون هناك اتفاقية لمدة 10 سنوات بين النادي الكاتالوني وقائد الفريق ليونيل ميسي والذي ينص العقد علي فترة تصل حتى عام 2031.

عقد ميسي مع برشلونة

وينص العقد على إستمرارية ليونيل ميسي كلاعب للفريق الكتلوني حتى عام 2023 فقط، ومن ثم بعد ذلك سيكون سفيراً للنادي، وبنفس الوقت كلاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم حسب رغبته في المواصلة في الملاعب.

ونص العقد علي حصول ميسي على مبلغ 240 مليون يورو، يحصل عليها خلال 4 سنوات، وستكون الـ 6 سنوات الأخرى كشريك استراتيجي، وسفير للنادي الكتلوني.

ويمكن لميسي أن يواصل العطاء لكرة القدم لمدة سنتين في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد انتهاء مسيرته كلاعب للبارسا في 2023، ليلعب ليو مع نادي إنتر ميامي، ويشمل أيضا إمكانية انتقال سيرجيو أجويرو إلى إنتر ميامي بعد انتهاء عقده مع البارسا.