/638461/ساسى-يستفز-جماهير-الزمالك--اللاعب-يتنزه-فى-البحر-ولا-عزاء-لإدارة-الأبيض

ظهر التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك وهو يتنزه فى بحر المتوسط بصحبة صديقه عماد اللواتى لاعب الصفاقسى ، حيث نشر مقطع فيديو على صفحته عبر موقع التواصل الأجتماعى وهو يركب " جيت سكى " كنوع من الاستفزاز لجماهير الزمالك كما وضح عليه أنه لايبالى بأزمته مع القلعة البيضاء ،ويغيب اللاعب عن التدريبات منذ شهر تقريبا بحجة أن عقده إنتهى رغم عدم صحة إدعاءته وبدأت إدارة نادى الزمالك فى اتخاذ خطوات جادة ضد اللاعب بهدف الحفاظ على حقوقه اللاعب حيث ينوى التقدم بشكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا " يتهمه فيها بهروبه من الفريق وعدم الألتزام بتعاقده مع النادى.

هل يجدد أشرف بن شرقي عقده مع فريق الزمالك؟

عقد مسئولو الزمالك جلسة مع أنس وكيل أعمال المغربى أشرف بن شرقى تم خلالها الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقد اللاعب مع الفريق ومن المنتظر أن تعقد جلسة بين حسين لبيب رئيس اللجنة التى تدير الزمالك واللاعب لتوقيع العقود خلال الساعات المقبلة. يحصل اللاعب بعقده الجديد على خمسة ملايين و٧٠٠ الف دولار مقسمين كالتالى فى الموسم الاول على مليون و٨٠٠ الف دولار وبالموسم الثانى مليون و٩٠٠ الف دولار وفى الموسم الاخير يتقاضى اثنين مليون دولار.

الزمالك ينجح في تجديد تعاقد الونش وزيزو

الجدير بالذكر أن إداراة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، نجحت في تجديد تعاقد أحمد سيد زيزو لاعب جناح الفريق، لمدة ثلاث سنوات، كما نجحوا في تجديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق، واحتفل لاعبي الفريق بتجديد اللاعبين، بينما وصل الإتفاق مع فرجاني ساسي إلى طريق مسدود، وذلك بسبب عدم موافقة اللاعب على التجديد للفارس الأبيض، ونشرت العديد من الصحف القطرية عن توقيع الدولي التونسي فرجاني ساسي لفريق الدحيل القطري مقابل 3 مليون دولار في الموسم.

مشوار الزمالك في الدوري العام

يحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، حيث خاض الفريق 28 مباراة، استطاع الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 18 مباراة، كان أخرهم مباراة فريق مصر المقاصة، والتي انتهت بهدف دون رد، وتعادل الفريق في 7 مباريات، بينما لم يخسر سوى مبارتيين.