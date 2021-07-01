/638465/رمضان-صبحي-مع-عمال-الأهلي-قبل-مباراة-بيراميدز-صور

شهدت اللحظات التي تسبق مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري الممتاز ، لقطة أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون. وأثار رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي، والنادي الأهلي السابق ، الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تداول رواد السوشيال ميديا صور اللاعب مع عمال القلعة الحمراء قبل انطلاق صافرة البداية. ويرصد دوت الخليج الصور:

اعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في إطار مواجهات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز في إطار حرص المارد الأحمر على ملاحقة الزمالك في صدارة الترتيب. تشكيل الأهلي امام بيراميدز وجاء تشكيل النادي الأهلي كالتالي: حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف. قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة. خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن. قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي في الدوري حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي. خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي. خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس. التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز في مباراة اليوم حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد سامي – أحمد أيمن منصور – أحمد فتحي – محمد حمدي. خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – عمر جابر. خط الهجوم: رمضان صبحي – إبراهيم عادل – إيريك تراوري.

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