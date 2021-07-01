القومى للمرأة: إصدار 800 ألف بطاقة رقم قومى لغير القادرات

جدة - نرمين السيد - بذل المجلس القومى للمرأة، جهودا عديدة من أجل تمكين المرأة سياسيا وتعزيز الدور القيادى للمرأة، فى ظل الاهتمام الكبير الذى لاقته المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بموجب وعده فى أول خطاب له بعد توليه الحكم، حيث وعد بالعمل الجاد على أن يكون للمرأة دورا فى الحياة السياسية.





وعلى مدار السنوات الماضية بذل المجلس جهودا مضنية فى مجال التمكين السياسى للمرأة وتعزيز الدور القيادى للمرأة. فمن خلال مشروع إصدار بطاقات الرقم القومى لغير القادرات، نجح المجلس فى إصدار ما يقرب من 800 ألف بطاقة لغير القادرات من جميع المحافظات. كما عقد المجلس شراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية، والذى نظمه المعهد القومى للإدارة، بالتعاون مع جامعة ولاية ميزورى الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، بهدف ثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية فى الحكومة المصرية، استفاد منه 228 قيادة نسائية. كما أنجز المجلس مشروع تعزيز مشاركة المرأة فى الحياة العامة، والذى يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة من خلال تنفيذ برنامج لتأهيل موظفات الحكومة فى مجال القيادة. كما عمل المجلس القومى للمرأة على تقديم ومناقشة تعديل دستورى ينص على زيادة كوتا المرأة فى البرلمان المصرى لـ 25%، وهى تعتبر النسبة الأعلى فى تاريخ مصر.

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