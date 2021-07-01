فيديو - أحمد الطاهرى : فيلم القرار حرك روح ثورة يونيو داخل الشعب المصرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الطاهرى خلال برنامجه "60 دقيقة"، الذى يُعرض على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الفيلم الوثائقى "القرار" حرك روح ثورة يونيو داخل الشعب وحب البلد والانتماء إليها ومجموعة القيم التى حضرت فى تلك الثورة، مؤكدًا أنه لايوجد بلد فى العالم مثل مصر وأهلها، وذكر الطاهرى أن ثورة 30 يونيو فرصة لنتذكر أن فى مصر قائد أقسم أن يعيد لها مكانتها بين الأمم.
وأشاد الطاهرى بكلمات توفيق الحكيم التى نصت على :" كل إنسان مصرى تحت رجله موروث حضارى منذ 7 آلاف سنة".
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