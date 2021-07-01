التمكين الإجتماعي للمرأة المصرية..كيف تحقق بعهد الرئيس السيسي؟

/638468/التمكين-الإجتماعي-للمرأة-المصريةكيف-تحقق-بعهد-الرئيس-السيسي

عمل المجلس القومي للمرأة برئاسة د. مايا مرسي جهود تمكين اجتماعي للمرأة بشكل مختلف علي مدار الفترة الماضية، حيث تقديم اقتراح للكشف المبكر علي سرطان الثد ي والذي من خلاله تم إطلاق مبادرة رئاسية نفذتها وزارةالصحة المصرية وصلت الي 13 مليون سيدة في مصر.

عمل علي توفير القوافل الطبية الفحص المبكر عن سرطان الثدي وإقرار اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لتنفيذ ندوات توعوية بمختلف قضايا المرأة لاسيما التوعيةبمخاطر الأورام والكشف المبكر ،وأطلق المجلس عدة مبادرات تحت شعار "بهية" و "سيدات مصر" و "إحمي عيلتك احمي مصر بهيةفي ظهرك" ، قاد خلاها حملة تبرعات لصالح مستشفى بهية لتقليل قوائم االنتظار ودعم حالات الكشف المبكر والعلاج وفحوصات ما قبل العالج بالمجان. ووصلت نتائج المبادرة إلىإنشاء وتجهيز غرفة كاملة باسم المجلس القومي للمرأة داخل المستشفى ودعم 134 ألف سيدة بالكشف المبكر والفحوصات والعالج وتيسير وصول العالج الهرموني للمريضات جائحة كوفيد-19 وإجراء )5 )زيارات للمستشفى لتفقدها وتقديم الدعم المعنوي للمريضات، وتكريم )120 ) سيدة في احتفالية اقامتها المستشفى للمحاربات المتعافيات.

تضمن أيضا المشاركة في وضع حجز الأساس لمستشفى بهية فرع الشيخ زايد، ودعوة سيدات مصرللتبرع من أجل المساهمة في البناء والتجهيز. التنسيق مع الجهات المعنية مثل صندوق دوت الخليج ومصر الخير وغيرهم من المؤسسات في توزيع الاحتياجات الأساسية للسيدات غير القادرات من المحافظات )وصلت حجم المساعدات لما يزيد عن 500ألف سيدة( ومنح 50 ألف سيدة من السيدات المعيالات والأكثر احتياجا شهادات أمان للتأمين علي الحياة بالمجان، مع تعزيز الخدمات للمرأة الشابة من خلال برنامج المرأة صانعة المستقبل: تنفيذ لقاءات لما يزيد عن 7 أالف من السيدات والأمهاتحديث الزواج من 55 قرية بكافة المحافظات لتأهيلهن حول كيفية التعامل مع ابناءهم وأطالق برنامج التعليم الفني لفتيات مدارس التعليم الفني في مصر بالتعاون مع مؤسسةشباب القادة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التجارة والصناعة وتعزيز الخدمات للمرأة في الأحياء السكنية الجديدة )السكن اللائق وتنفيذ برامج توعوية لتثقيف مختلف الفئات العمرية من قاطني الأحياء السكنية الجديدة )األسمرات( ، تنوعت البرامج بين ندوات وأنشطة رياضية ومعسكرات توعوية في مختلفقضايا المرأة وكيفية التعامل مع األبناء استفاد منها ما يقرب من 20 الف من أهالي الحي. كما تم انشاء فصل تعليم مزدوج )قسم ملابس جاهزة( لعدد 60 طالب / طالبة. بالإضافةإلى الحاق 40 سيدة بمركز تدريب مهني للمالبس الجاهزة بالحي.

وتضمنت مشروع إدماج الرجال في قضايا تمكين المرأة وتنفيذ لقاءات توعوية متنوعة استهدفت الرجال والشباب لتوعيتهم وتعديل السلوكياتالمجتمعية السلبية تجاه المرأة بتأهيل أكثر من 30 رجل وشاب من خالل الأنشطة المتنوعةمثل اللقاءات والندوات، ودوري كرة القدم الخماسية بالتعاون مع وزارة الشبابوالرياضة.

أيضا تعزيز العمل علي المرأة ذات الإعاقةعقد لقاءات وورش عمل وتطبيق مفهوم الإتاحة لذوي الإعاقة، والبدء في العمل علي مبادرة حياة كريمة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مصر وبدء المجلس القومي للمرأة توعية السيدات علي الأرض بأثر مشروع حياة كريمة وادراجمبادرات المجلس القومي للمرأة في القري التي يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة بها.