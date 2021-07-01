/638469/يورو-2020-دي-بروين-في-التشكيل-الأساسي-مع-بلجيكا-أمام-إيطاليا

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب إيطاليا مع منتخب بلجيكا، غداً في الساعة التاسعة مساء، في لقاء الدور الربع نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، على ملعب أليانز أرينا بألمانيا، ويدخل الفريقين المباراة في تحقيق الفوز وحجز مقعد في الدور النصف نهائي للبطولة.

وأكدت صحيفة سكاي سبورت أن البلجيكي كيفين دي بروين سيبدأ أساسي في التشكيلة الأساسية في تشكيل منتخب بلاده، بعد خروجة في المباراة السابقة لبلجيكا أمام البرتغال في الدور الثمن نهائي للبطولة.

ويستعرض دوت الخليج سبب غياب كيفين دي بروين الذي كان محتمل في لقاء القمة أمام إيطاليا، في الدور الربع نهائي ليورو 2020.

إصابة دي بروين

وخرج دي بروين في وقت مبكر من الشوط الثاني أمام البرتغال بسبب إصابة في الكاحل الأيسر، إثر تدخل في نهاية الشوط الأول من لاعب الوسط جواو باولينيو، بينما أصيب القائد هازار في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

تورغان هازارد

وقاد مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني تورغان هازار بلجيكا إلى ثمن النهائي بتسجيله هدف الفوز الذي جرد البرتغال من اللقب، لكن لياقة شقيقه الأكبر نجم ريال مدريد الإسباني إيدن وصانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي دي بروين هي الشغل الشاغل لبلجيكا قبل مواجهة الأتزوري في ميونيخ.

خطورة دي بروين

وحذر لاعب وسط تشلسي الإنجليزي جورجينيو الذي واجه دي بروين مع مانشستر سيتي في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، زملاءه في المنتخب الإيطالي من نجم مانشستر سيتي. وقال جورجينيو “دي بروين لاعب يصنع الفارق. علينا أن نوقفه لأنه يجد دائمًا مساحة. يمكن أن يكون خطيرًا حقًا”.

بلجيكا في يورو 2020

وتسعى بلجيكا في مشاركتها الثانية تواليا بعد خروجها من ربع النهائي العام 2016، والسادسة في تاريخها إلى بلوغ نصف النهائي للمرة الثالثة في وتكرار إنجازها في العام 1980 على الأقل عندما خسرت المباراة النهائية أمام ألمانيا الغربية 1-2، علما بأنها حلت ثالثة العام 1972 بخسارتها أمام المجر بالنتيجة ذاتها. وضربت بلجيكا، ثالثة مونديال 2018، بقوة في النسخة القارية الحالية بتحقيقها أربعة انتصارات متتالية مع حفاظها على نظافة شباكها في ثلاث منها مؤكدة جدارتها بصدارة التصنيف العالمي كأفضل منتخب في الكون.