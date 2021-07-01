/638470/كيليني-بلجيكا-ليست-لوكاكو-فقط-ونعرف-كيف-نتغلب-عليها

أكد جورجيو كيلينى قائد المنتخب الإيطالي أن المنتخب البلجيكي ليس روميلو لوكاكو وفقط، بل يمتلك الفريق العديد من اللاعبين المميزين، وذلك قبل مواجهة ربع النهائي التى سوف تجمعهما فى التاسعة من مساء غدا الجمعة، على ملعب "أليانز أرينا" معقل فريق بايرن ميونخ الألماني، فى ربع نهائي بطولة يورو 2020.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات قائد المنتخب الإيطالي جورجيو كيليني في المؤتمر الصحفي قبل لقاء المنتخب البلجيكي في الدور الربع نهائي لبطولة اليورو 2020.

وتعافى كيلينى من الإصابة العضلية التى حرمته من المشاركة فى لقاء منتخب النمسا فى دور الـ 16، وأصبح جاهزا لقيادة خط دفاع الأزورى فى مباراة الغد.

تصريحات كيليني

وجاء ذلك في تصريحات صحفية كيلينى فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء، قائلا:"كلنا نحترم لوكاكو لموسمه الاستثنائي في إنتر، لكن الاعتقاد بأن بلجيكا مجرد لوكاكو هو أمر خاطئ".

أضاف قائلا:" بلجيكا لديها الكثير من اللاعبين الرائعين وسنستعد للمباراة كما فعلنا دائما".

هدف إيطاليا

تابع قائلا:" نريد أن نقوم بعمل جيد والوصول إلى الهدف النهائي، نحن فخورون بكوننا إيطاليين، سيحاول كل واحد منا رفع المنتخب الوطني إلى أعلى مستوى ممكن، والتفاصيل الصغيرة ستكون حاسمة".

وعن مستقبله مع ناديه يوفنتوس، خاصة بعد نهاية عقده، قال كيلينى:" لا أفكر في المستقبل، أنا هادئ، وأعتقد أن الأمر نفسه ينطبق على ميسي".

وكان المنتخب الإيطالي قد وصل إلى دور ربع نهائي يورو 2020، بعد فوزه الصعب على نظيره المنتخب النمساوى بنتيجة 2 – 1، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية.

بلجيكا في الدور الـ 16

وقاد مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني تورغان هازار بلجيكا إلى ثمن النهائي بتسجيله هدف الفوز الذي جرد البرتغال من اللقب، لكن لياقة شقيقه الأكبر نجم ريال مدريد الإسباني إيدن وصانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي دي بروين هي الشغل الشاغل لبلجيكا قبل مواجهة الأتزوري في ميونيخ.