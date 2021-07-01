/638471/التعادل-السلبي-ينهي-الشوط-الأول-من-لقاء-الأهلي-وبيراميدز

انتهي الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي أمام فريق بيراميدز بنتيجة التعادل السلبي بعد محاولات الفريقين ، والتي أقيمة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، علي ستاد الاهلى والسلام فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

وبدء الشوط الأول من القاء بهدف ضائع للأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر لاعب الفريق خارج المرمي، تسلل علي محمد شريف في الدقيقة ال10' عرضية من أليو ديانج وصلت لطاهر محمد في منطقة الجزاء دون رقابة من مدافعين بيراميدز ليسدد بقوة أعلى من مرمى أحمد الشناوي من عمر المباراة.

12'أكرم توفيق يسقط على أرضية الملعب بعد تدخل مع محمد حمدي ودخول الطاقم الطبي لعلاجه اللاعب شارك مجددا بعد علاجه

في الدقيقة ال20 تدخل حمدي فتحي لاعب الأهلي علي لاعب بيراميدز وحصل علي البطاقة الصفراء، بينما في الدقيقة ال25 يحصل أحمد منصور لاعب بيراميدز علي بطاقة صفراء.

تدخل قوي من أحمد أيمن منصور علي مهاجم محمد شريف لاعب الألي في الدقيقة ال28 ونزول طاقم العلاج

تدخل قوي بين رامي ربيعة وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز وحصوله علي بطاقة صفراء في الدقيقة 38.

تدخل قوي من عمرو السولية علي إبراهيم عادل في الدقيقة 41

تدخل قوي بين دونجا وحصوله علي بطاقة صفراء وحمدي فتحي في الدقيقة ال42

طرد مباشر لدونجا لاعب بيراميدز بعد التدخل القوي علي حمدي فتحي لاعب الأهلي في الدقيقة ال45

ويدخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف

وجاءت قائمة الفريق كالأتي

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير

خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير

خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة

خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن.

تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس.