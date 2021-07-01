سفير مصر فى روما يناقش مع وزير السياحة الإيطالى استئناف الحركة

جدة - نرمين السيد - اجتمع السفير هشام بدر ومدير مكتب شركة "مصر للطيران" فى روما حاتم محمود، اليوم الخميس، بوزير السياحة الإيطالى "ماسيمو جارافاليا" فى لقاء ودى أكد فيه الطرفان على أهمية مواصلة الجهود اللازمة لاستئناف حركة السياحة بين الدولتيّن لما فى ذلك من مصلحة وفوائد مشتركة، وذلك فى إطار مساعى السفارة المصرية فى روما الحثيثة لاستئناف حركة السياحة من إيطاليا إلى مصر.





وفى اللقاء ذاته، نقل السفير بدر الدعوة الموجهة من الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار إلى نظيره الإيطالى لزيارة مصر على رأس وفد من كبرى الشركات السياحية الإيطالية، وذلك بغرض التعرف على أرض الواقع على الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية لضمان خلو المقاصد السياحية بشرم الشيخ من فيروس كورونا، بما فى ذلك كافة التدابير التى اتخذتها السلطات المصرية سواء لدى الوصول أو فى الفنادق لضمان راحة وأمان السائحين الزائرين. كما شدد السفير المصرى على أن المقاصد السياحية المصرية الرئيسية كمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء أصبحت آمنة، ويتم فيها اتخاذ كافة التدابير الصحية الاحترازية لحمايتها بما فى ذلك التحسب جيداً للسلالات المتحورة من فيروس كورونا. وعقب اللقاء، أصدرت وزارة السياحة الإيطالية بياناً صحفياً تناول المناقشات التى تمت مع السفير المصرى للدفع تجاه استئناف حركة السياحة بشكل آمن لكل من المسافرين الإيطاليين والمصريين، وذلك بغرض زيادة التدفقات السياحية لكل منهما وخاصة إلى منطقة البحر الأحمر.

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