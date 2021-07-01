فيديو - مخرج فيلم القرار : صنعنا محتوى لمشاهد لم يحضر ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - قال مروان حامد، مخرج فيلم القرار، إنه تم تصوير مشاهد الفيلم فى 7 محافظات، مشيرًا إلى أنه فى أثناء تصوير الفيلم لمس فريق العمل ذكرى سيئة للناس مع حكم جماعة الإخوان الإرهابية، "كما أننا لمسنا مشاعر وذكرى طيبة بثورة 30 يونيو".





وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد الطاهرى ببرنامج "60 دقيقة" الذى يعرض على فضائية extra news، اليوم الخميس، "أعددنا الفيلم لمشاهد لم يحضر ثورة"30 يونيو"، كما أننا التزمنا بالترتيب الزمنى فى عرض كوارث حكم جماعة الإخوان خلال عام واحد، مشيرًا إلى أننا لمسنا أثناء التصوير بأن المصريين كانوا ضد حكم الجماعة، ووثقنا شهادات حول الأحداث الكارثية فى أثناء حكم الإرهابية وترهيبها للمواطنين". وذكر أن شهادات الناس الموجودة داخل الفيلم نابعه عن قناعتهم وآرائهم، موضحًا أننا اعتمدنا فى الفيلم على الوقائع الموثقة التى عايشها الناس، فنحن نهتم الآن بتوثيق الأحداث التى نمر بها، وتمنى مروان أن ينصع أفلام وثائقية أخرى عن ثورة"30 يونيو".

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