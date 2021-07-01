غلق جزئى بشارع الأهرام بالاتجاهين لمدة 3 أيام لتحويلات مرافق المترو تبدأ من الغد

أكدت محافظة الجيزة، أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو الانفاق الخط الرابع، تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للبدء فى نقل المرافق (غاز طبيعى) المتعارضة مع مسار محطات مشروع مترو الانفاق الخط الرابع.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئى بشارع الأهرام بالاتجاهين، وتقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر لمدة ثلاث أيام، وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 2/7/2021 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 4/7/2021 على ان تكون الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط دون تعطيل حركه المرور.

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى العمرانية، بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة رد الشئ لأصله عقب الانتهاء من الأعمال المشار إليها، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.