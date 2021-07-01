/638473/الشوط-الثاني-إبراهيم-عادل-يتقدم-لبيراميدز-ضد-الأهلي

احرز إبراهيم عادل لاعب بيراميدز الهدف الاول في الدقيقة ال47 من أحداث اللقاء أمام النادي الأهلي والتي تقام في علي ستاد الاهلى والسلام فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل كالأتي: حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف وجاءت قائمة الفريق كالأتي في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن. تشكيل بيراميدز أمام الأهلي حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي خط الهجوم: إبراهيم عادل ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس. قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي في الدوري حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي. خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي. شهدت اللحظات التي تسبق مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري الممتاز ، لقطة أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون. وأثار رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي، والنادي الأهلي السابق ، الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تداول رواد السوشيال ميديا صور اللاعب مع عمال القلعة الحمراء قبل انطلاق صافرة البداية.

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