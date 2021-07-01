/638475/البريد-المصري-وعدد-من-الأسئلة-الشائعة-من-العملاء-المشاكل-وحلولها

تقابل عملاء البريد المصري العديد من الأزمات خلال هذه الفترة والتي يرغبون في حلها من الاسئلة الشائعة من عملاء البريد المصري من مواعيد أو تغيير بيانات يرغبون في المساعدة من خدمة عملاء البريد المصري.

دوت الخليج

اسئلة شائعة من البريد المصري

كتب عملاء البريد المصري عدد من الشكاوى وتم الرد عليها، فكتب أحدهم: "طيب انا دلوقتي بفعل الفيزا بتاع البريد كاتب رقم الموبيل غلط وطبعا بيترفض ايه الحل لتفعيل غير الرسايل وخدمة العملاء محدش بيرد علينا".

وكان رد صفحة البريد المصري: "يمكنك عمل طلب تعديل بيانات من خلال أقرب مكتب بريد و إضافة رقم الهاتف المتاح مع حضرتك للتواصل و تفعيل البطاقة، كما يمكنك تقديم طلب تفعيل كتابي من خلال أقرب مكتب بريد".

مشاكل البريد المصري

وسأل أحد عملاء البريد المصري حول كارت ميزا، وكتب: "لو سمحت في مد محدده وبتنتهي كارت ميزا معاشات وله ساريه علي طول"، وكان رد البريد المصري: "صلاحية البطاقة هي 5 سنوات، ويتواجد تاريخ شهر وسنة الإنتهاء الخاصة بالبطاقة على الوجه الأمامي بين أرقام بطاقة الصراف الآلي واسم حامل البطاقة وتكون مثل الشكل التالي كمثال: MM/YY".

كما أن عميل البريد المصري كتب على "فيسبوك": "انا عملت فيزا بريدية عادية ومكنتش اعرف ان وانا بستلمها عليها باسورد اساسي واني ممكن اغيره بعدين ف كنت كل مره بدخل باسورد ع اساس اني بعمل باسورد جديد لحد طبعا م تخطيت الحد الاقصى للمحاولات وانا دا اول تعامل ليا مع الفيزا عموما في روحت وسألت في البريد قالوا لازم اكلم خدمه العملاء يلغولي المحاولات السابقة و انا مش عارفة اتواصل معاهم طب اي الحل".

صفحة البريد المصري ردت وكتبت: "بنعتذر لحضرتك نظرًا لوجود حاليًا مشكلة فنية بالخدمة نظرًا لإنتهاء السنة المالية الخاصة بسنة 2021 فقد تقرر تعليق إستخدام حسابات وبطاقات عملاء البريد المصري يومي الثلاثاء والأربعاء 29/6 و 30/6 لعام 2021 على ان تعود خدمة العملاء للعمل بالخدمات المالية من اليوم 1/7/2021 ويمكن لحضرتك التواصل معهم غدًا لإمكانية المساعدة".