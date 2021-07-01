/638476/علي-معلول-يهدر-ركلة-جزاء-والمباراة-تشتعل-فيديو
أضاع فريق النادي الأهلي فرصة لتسجيل الهدف الثاني في المباراة في شباك فريق بيراميدز بالدقيقة الواحدة والستين بأقدام علي معلول عن طريق ركلة جزاء في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي .
وحصل طاهر محمط طاهر جناح النادي الأهلي الطائر على ركلة جزاء في الدقيقة ستين بعد تدخل من لاعب فريق بيراميدز، تصدى لها علي معلول ولكنه صوبها في القائم لتضيع على الأهلي فرصة التقدم وتظل النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حتى الآن .
#الاهلي_بيراميدز
علي معلول حرام عليك
🙄🙄 pic.twitter.com/N24G5W5ETT
#الاهلي_بيراميدز
ويقدم دوت الخليج متابعة حية لحظة بلحظة لمباراة الأهلي وبيراميدز والتي تلعب الآن على استاد الأهلي WE السلام .
وبدأ الأهلي تلك المباراة بتشكيلة مكونة من كل من :
تشكيل الأهلي
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول
خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية
خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.
تشكيل بيراميدز
فيما بدأ بيراميدز المباراة تحت قيادة اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الجديد للفريق بتشكيل جاء كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي
خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي
خط الهجوم: إبراهيم عادل
ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس.
قائمة الأهلي
ويلعب الأهلي تلك المباراة بقائمة مكونة من كل من
في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير
في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير
خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير
خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة
خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن.
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