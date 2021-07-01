/638477/إنشاء-25-وحدة-لمكافحة-التحرش-جهود-الدولة-في-الحفاظ-على-المرأة-من- العنف-والتمييز

أعد المجلس القومي للمرأة خطة وطنية لملف المرأة في مصر، فقد أعد المجلس القومي للمرأة الاستراتيحية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 و تعد مصر هي الدولة الأول في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع.

دوت الخليج يرصد جهود المجلس القومي للمرأة في حماية المرأة من العنف والتحرش

وتكمن جهود المجلس في مجال الحماية من العنف والتمييز ضد المرأة، في إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة التنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، حيث أن حوالي 96,000 امرأة مستفيدة من خدمات مكتب الشكاوي، كما تم انشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء علي ختان الاناث في مصر برئاسة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة تضم اللجنة كافة الشركاء المعنيين بهذه القضية في مصر وتهدف الي توحيد الرؤي وتنسيق الجهود للقضاء علي الختان. وتضمن الجهود أيضا إنشاء 25 وحدة لمكافحة التحرش في الجامعات الحكومية ، هدفهم هو زيادة الوعي بين موظفي الجامعة والأساتذة والطلاب بحقوقهم في حالة تعرضهم للتحرش في الجامعة ، وتوعيتهم بآليات الإبلاغ والتعامل مع الأطراف المعنية، وأخيرا دعم الضحايا الذين تعرضوا للتحرش، وانشاء اربع وحدات استجابة طبية للتعامل مع السيدات اللاتي تعرضن للعنف بمستشفيات جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة المنصورة وجامعة أسيوط.

وتم عقد ورش عمل تدريبية وتفاعلية لعدد 5150 من مقدمي الخدمة وجهات انفاذ القانون في مصر، وتقديم برنامج تدريبي لمأذونين وزارة العدل حول العنف ضد المرأة (60 مأذون ومأذونة ).

كما تم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، والتي تمثلت في أول نظام احالة وطني لحالات العنف ضد المرأة في مصر، والبروتوكول الطبي للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة (بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية)، مسار إحالة حالات العنف ضد النساء و الفتيات (رسم وبيان توضيحي بالخدمات المتاحة وكيفية التعامل معها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ودليل المعايير القضائية للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة، وكتيب الإجراءات المعنية بحالات العنف ضد المرأة، ودليل الاستجابة الشرطية الفعالة لحالات العنف ضد المرأة، و دليل لمكتب الشكاوي للتعامل الفعال مع حالات العنف ضد المرأة، والدليل الإجرائي لإنشاء وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية، ودلیل مدربين لموظفي مكتب الشكاوي للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة، ودليل مدربين لمقدمي الخدمات الطبية للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة، و دليل تقديم الخدمات الاجتماعية و الخطوات الإجرائية في البيوت الآمنة للتعامل قضايا العنف ضد المرأة.