/638478/بنك-القاهرة-ومواعيد-عودة-العمل-بعد-اجازة-ذكرى-30-يونيو
يسأل عملاء بنك القاهرة عن مواعيد عمل بنك القاهرة خلال هذه الأيام خاصًة بعد احتفالات ذكرى 30 يونيو حيث أن بنك القاهرة يعد من البنوك التي حصلت على إجازة رسمية بسبب هذه المناسبة مما جعل عملاها بطرح الكثير من التساؤلات حول مواعيد عودة العمل في البنك.
دوت الخليج
مواعيد عودة بنك القاهرة للعمل
حصل بنك القاهرة على إجازة رسمية اليوم الخميس الموافق 1 يوليو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يوليو التي وضعتها الحكومة المصرية لكل القطاعات، على أن يستكمل بنك القاهرة العمل يوم الأحد المقبل الموافق 4 يوليو.
شهادات استثمار بنك القاهرة
يعد بنك القاهرة من البنوك التي تتميز بوجود عائد ثابت ومتغير على شهادات الاستثمار الخاصة بها، و تبدأ مدتها من ثلاث سنوات وحتى خمس سنوات ويصل العائد إلى 10.50% سنويًا وذلك بدايًة من يوم 19 مايو الماضي ويمكن اصدارها بداية من 1000ومضاعفاتها.
نظام كارت المشتريات من بنك القاهرة
يقدم بنك القاهرة بطاقات ائتمانية وتتمثل فى أكثر من شيء وهي:
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استخدام 100% من حد البطاقة فى معاملات السحب النقدى والمشتريات من خلال ماكينات الصارف الآلى التابعة لمصرفنا ومن ماكينات بنوك الغير داخل مصر
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بطاقة مشتريات بنك القاهرة من اطول فترة سماح لسداد المشتريات والتى تصل إلى 55 يومًا اعتبارا من يوم 6 من الشهر دون تحمل أي عوائد مدينة عند سداد كامل المديونية
- يتيح هذا الكارت للعميل على سداد استخداماته مهما كانت العملة التى تمت بها المعاملة وفى اى مكان بالعالم .
- كما أن عميل بنك مصر الذي لديه بطاقة المشتريات يتمتع بمجموعة من الخصومات والجوائز خلال الفترات التى يتم تحديدها بمعرفة البنك
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