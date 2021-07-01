أبرزها الشمول المالى.. جهود المجلس القومى للمرأة فى مجال التمكين الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - واستفادت من أنشطة المجلس خلال الفترة 2016- 2021، ما يزيد عن 750 ألف سيدة من جميع محافظات الجمهورية.

ومن أبرز الأنشطة التى ساهمت فى تمكين المرأة اقتصاديا، الشراكة مع وزارة التعاون الدولى والمنتدى الاقتصادى العالمى فى إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، والذى يعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص لدعم تمكين المرأة من خلال وضع خطط عمل ومسارات مبتكرة، لتضيق الفجوة بين الجنسين بما يحسن مؤشرات الدولة فى التقارير الدولية.

وفى مجال الشمول المالى للمرأة، عمل المجلس مع الحكومة على تعزيز الشمول المالى للمرأة وتمكين المرأة الاقتصادى.

ووقع البنك المركزى المصرى مع المجلس القومى للمرأة مذكرة تفاهم تعد هى الأولى من نوعها حول العالم، للعمل علـى تعزيز الشمول المالى للمرأة وتعزيز مجموعات الإدخار والإقراض والرقمنة واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، حيث سيتم تنفيذ مرحلة جديدة من المشروع، ليستهدف 250 ألف سيدة لتكوين ما يقرب من 11 ألف مجموعة ادخارية فى 9 محافظات "المنيا، بنى سويف، قنا، الفيوم، أسيوط، سوهاج، القليوبية، الشرقية، البحيرة".

كما عقد المجلس القومى للمرأة شراكة مع البنك الزراعى المصرى فى منح كروت ميزة، لما يقرب من 7 آلاف و500 سيدة من المحافظات وبحى الأسمرات، وأخرى بتسويق للمنتجات المصرفية والقروض متناهية الصغر مثل باب رزق.

ويضم المجلس فى قاعدة بياناته شبكة من رائدات الأعمال تضم ما يقرب من 300 من صاحبات الحرف اليدوية من جميع المحافظات، حيث يتم تقديم الخدمات التسويقية لهن من خلال إشراكهن فى المعارض التسويقية المحلية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل المعارض التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى ومبادرة إبداع من مصر لبنك الإسكندرية، كما قام المجلس بالشراكة مع البنك ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بإصدار سلسلة من الكتالوج الإلكترونى "المصرية"، ليضم منتجات صاحبات الأعمال.

وفى سياق آخر، تم التعاون أيضا لتسويق منتجات السيدات على موقع جوميا، كما قدم لهن المجلس عدة دورات تدريبية حول كيفية إدارة السوق والتسويق الإلكترونى.

ومن خلال مركز تنمية المهارات بالمجلس القومى للمرأة، تم تنفيذ عدة أنشطة من أهمها افتتاح وتطوير سوق زنين كسوق صديق للمرأة، برامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتدريب المهنى وروح المبادرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومع استهداف الخريجين الجدد، وبرنامج تطوير الحرف اليدوية.

كما عمل المجلس على إطلاق أول مركز للتطوير وريادة الأعمال المجتمعى Hub Innovation Social.

ومن أبرز الجهود التى بذلها المجلس القومى للمرأة هو إطلاق مبادرة "مصر تعمل" بهدف بناء مهارات الرجال والنساء وتوفير الخدمات لهم، حملة "ساعة البرمجة" لزيادة وعى ومهارات النساء من خلال تزويدهن بأسس علوم الكمبيوتر وتعليمهن أساسيات برمجة الحواسب.

وأطلق المجلس المنصة الإلكترونية قوتى فى حرفتى، لتسليط الضوء على صاحبات الحرف وربطهن برائدات الأعمال لزيادة الفرص فى الدخول فى سوق العمل، حيث وصل عدد الأعضاء على المنصة 730 عضوة.