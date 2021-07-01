فيديو - باحث سياسى : فيلم القرار وثق الإبادة الثقافية التى مارسها الإخوان

جدة - نرمين السيد - قال إيهاب عمر، الكاتب الصحفى والباحث السياسى، إن فيلم "القرار" وثق الإبادة الثقافية التى مارستها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب المصرى، وأن الوحدة المصرية فى تزايد من قبل ثورة 30 يونيو.





وأضاف عمر خلال لقائه ببرنامج "60 دقيقة" مع الإعلامى أحمد الطاهرى، المذاع عبر فضائية "extra news"، اليوم الخميس، أن استمرار حكم جماعة الإخوان الإرهابية كان سيحول مصر إلى دولة مارقة. وأشار الى أن الفيلم لخص الوقائع على لسان المصريين، من مواطنين عاديين وكتاب وصحفيين ومفكرين، ونوه إلى ممارسات الجماعة الإرهابية الوحشية فى التنكيل بمعارضيهم إبان وصولهم لسدة الحكم.

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