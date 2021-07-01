/638482/بنك-الاسكندرية--تعرف-على-تفاصيل-برنامج-النقاط
بنك الاسكندرية من البنوك الكبرى في مصر والتي لديها برنامج شهير وهو برنامج النقاط والذي يجعل الكثير من عملائها متحمسين لمعرفة تفاصيل برنامج النقاط من بنك الاسكندرية، حيث أن من هذه الاسئلة على الصفحة الرسمية للبنك على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، تم طرح سؤال: "انا عندي بطاقة الإتمانية الذهبية و عاوز اعرف ازاي بيتم حساب نقاط أليكس بنك".
دوت الخليج
برنامج النقاط في بنك الاسكندرية ردت صفحة بنك الاسكندرية على فيسبوك بخصوص السؤال عن برنامج النقاط، وكتبوا: " برنامج النقاط مقدم من بنك الإسكندرية عن طريقه تجميع نقاط وتبديلها والشراء بها من أماكن محددة، وبنك الاسكندرية يتعامل معها من خلال تجميعها عن طريق استخدام أي نوع بطاقة من بنك الإسكندرية في المشتريات او عن طريق الانترنت البنكي سواء كان بالاشتراك أو بالتحويل.
طريقة حساب نقاط بنك الاسكندرية
اذا كانت البطاقة الائتمانية من بنك الاسكندرية ذهبية يتم حسابها كالاتي:
- يتم الحصول علي نقطة ونصف لكل جنيها
- النقطة = جنية ونصف
- تنتهي صلاحية النقاط بعد سنتين من تاريخ الحصول عليها
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