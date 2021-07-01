/638486/تجريم-الختان-و-تخصيص-25-من-مقاعد-البرلمان-الدولة-تنصف-المرأة-بتشريعات-برلمانية

عمل المجلس القومي للمرأة علي دراسة وابداء الرأي و تقديم مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية، والتي جاءت لصالح المرأة المصرية وساهمت في تعزيز البيئة التشريعية و توفير الحمايه والتمكين القانوني للمرأة وكان من ضمن التشريعات والقوانين المقترحات القانونية التي تم اصدارها في هذه الفترة:

دوت الخليج يرصد أبرز التشريعات التي صدرت لدعم المرأة

• القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن جريمة ختان الاناث (تعديل المادة 242 مكرر بتشديد العقوبة واضافة مادة 242 مكرر أ)

• قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

• القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

• قانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017 الذي نص في المادة رقم 2 علي تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة

• القانون رقم 219 لسنة 2017 المعدل للقانون رقم 9 لسنة 1923 الخاص بالمواريث " إضافة مادة رقم 49 تنص علي تقرير العقوبات على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق فيه

• قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 والذي كفل حصول جميع المصريين ومنهم المرأة على العلاج بالمجان لغير القادرين

• القانون رقم 5 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات" تعديل المادة 289 والمادة والمادة رقم 290 المتعلقتين بجريمة الخطف"

• القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يضم المزيد من الحقوق للنساء ذات الإعاقة، ويضع القانون أول تعريف شامل للأشخاص ذوي الإعاقة ويحوي تحت مظلته جميع شرائح الإعاقة

• القانون رقم 3 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة

• القانون رقم 175 لسنة 2018 "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"

• القانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومى لاشخاص ذوي الاعاقة

• التعديلات الدستورية لعام 2019 بتعديل المادة 102 من الدستور لتخصيص حصة لا تقل عن %25 من مقاعد البرلمان للمرأة بشكل دائم.

• القانون رقم148 لسنة 2019 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

• القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي

• القانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لمواجهة المتهربين من دفع النفقة أو المتعنتين في لسداد ديون النفقات

• القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات

• القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ

• القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

• القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

• القانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

• القانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 (تعديل المادة 47 المتعلقة المسائل الولاية على مال)

• القانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية وذلك باضافة مادة جديدة تنص علي عدم الكشف عن بيانات المجني عليها في جرائم التحرش والعنق وهتك العرض وافساد الاخلاق وكذلك المنصوص عليها في المادة 96 من قانون الطفل

• القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الأول مرة بتجريم وتوصيف التنمر

• القانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض مواد قانون العقوبات باضافة مادة رقم 113 مكرر الحماية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش جنسي والاعتداء

• اصدار قانون رقم 10 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (مواد جريمة ختان الاناث) وتضمنت التعديلات حذف ای اشارة الى استخدام المبرر الطبي والمادة 61 وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدبي والاقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزوالي مهنة التمريض