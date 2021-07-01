/638487/أول-تعليق-من-سيد-عبدالحفيظ-بعد-تعادل-الأهلي-وبيراميدز

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني أغلق صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت اليوم في الأسبوع الـ27 للدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، للتركيز في المواجهة المقبلة أمام سموحة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أن الأهلي قدم مباراة قوية أمام بيراميدز ولاحت له العديد من الفرص المحققة، التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز، فضلا عن إهدار علي معلول ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق، كما تصدت العرضة لتسديدة محمد شريف.

وأشار إلى أن هذه طبيعة كرة القدم، وأن مشوار بطولة الدوري صعب وطويل، والجهاز الفني سوف يعكف على علاج الأخطاء قبل المواجهات المقبلة.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد تعادل مع بيراميدز 2-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من منافسات بطولة الدوري الممتاز. تقدم بيراميدز من هجمة مرتدة في الدقيقة 47 وتعادل حسين الشحات في الدقيقة 51 من متابعة لتسديدة محمد مجدي أفشة، وأضاف كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 81 من متابعة لرأسية بدر بانون، وتعادل إيريك تراوري في الوقت بدل الضائع، كما أهدر علي معلول ركلة جزاء، وألغى الفار هدفًا سجله أفشة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول. بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 42، كما ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 35.

دخل الأهلي المباراة بقوة وأهدر العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بهز شباك بيراميدز بعدد وافر من الأهداف، كما تغاضى الحكم عن الخشونة المفرطة للاعبي بيراميدز وسط غياب كامل من حكم الفار في أكثر من واقعة كانت تستحق الطرد المباشر، واكتفى فقط بإشهار البطاقة الحمراء للاعب بيراميدز نبيل دونجا.

الشوط الأول: بدأت المباراة قوية وساخنة وبرغبة جامحة من الأهلي لهز شباك بيراميدز مبكرًا بأمواج هجومية متلاحقة، كادت تسفر عن الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 3، عندما مرر عمرو السولية الكرة إلى أكرم توفيق فتقدم من الناحية اليمنى ومررها إلى أليو ديانج فأهدى طاهر محمد طاهر تمريرة سحرية في العمق، وضعته في مواجهة مباشرة مع المرمى، لكن طاهر سدد بغرابة فوق العارضة. واصل الأهلي تفوقه الهجومي بتحركات مستمرة من خط الوسط مدعومة بتمريرات متقنة على أطراف الملعب لاستغلال انطلاقات علي معلول وأكرم توفيق، وفي الدقيقة 6 ومن ضربة حرة مباشرة مرر علي معلول الكرة إلى حمدي فتحي فارتقى ولعب الكرة برأسه لكن فوق العارضة، وبعدها نال البطاقة الصفراء بداعي الخشونة مع إبراهيم عادل مهاجم بيراميدز.

استحواذ واضح: بمرور الوقت انحصر اللعب في وسط الملعب مع استحواذ واضح للأهلي وسقوط متكرر بداعٍ وبدون داعٍ من لاعبي بيراميدز لخداع الحكم محمد عادل، الذي لم يستطع الوقوف أمام الخشونة المفرطة من لاعبي الفريق المنافس، تاركًا أحمد أيمن منصور يستخدم كل أنواع الضرب مع محمد شريف، واكتفى بإنذاره رغم استحقاقه في أكثر من واقعة البطاقة الحمراء مباشرة، فكان من الطبيعي أن يلجأ إبراهيم عادل للخشونة مع رامي ربيعة في واقعة أخرى تستحق الطرد، ومن بعده نبيل دونجا مع حمدي فتحي دون أي تدخل من حكم الفار. في الدقيقة الأخيرة نجح محمد مجدي أفشة في فك شفرة المباراة، مسجلا هدفًا من تسديدة طاهر التي ارتدت من الحارس لتجد أفشة المتابع لكنه كان في موقف تسلل.

وبعدها انتبه الحكم أخيرًا للخشونة غير المبررة من نبيل دونجا لاعب بيراميدز، وأشهر له البطاقة الحمراء للخشونة المفرطة مع حمدي فتحي، وبعد العودة للفار أشهر له الحكم البطاقة الحمراء مباشرة، وأطلق بعدها صافرة النهاية بتعادل الفريقين بدون أهداف. الشوط الثاني: مع بداية الشوط الثاني أجرى موسيماني المدير الفني للأهلي التغيير الأول بخروج حمدي فتحي ومشاركة حسين الشحات لتنشيط خط الهجوم. في الدقيقة 47 وعلى عكس التيار يتقدم بيراميدز بالهدف الأول من هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى إبراهيم عادل، فتقدم وسدد في المرمى بعد تقدم محمد الشناوي. هدف التعادل: جاء الرد سريعًا من الأهلي في الدقيقة 51 بهدف حمل توقيع حسين الشحات، بعدما تقدم طاهر محمد طاهر ومرر الكرة في الخلف إلى أفشة على حدود منطقة الجزاء، فسدد ببطن القدم لترتد الكرة من جسد أحمد الشناوي حارس بيراميدز، ويضعها حسين الشحات في المرمى مسجلًا هدف التعادل. في الدقيقة 60 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة للأهلي، بعدما تعمد مدافع بيراميدز إبراهيم حسن دفع طاهر محمد طاهر، ولكن علي معلول سدد ركلة الجزاء خارج المرمى. واصل الأهلي تفوقه الهجومي، وكاد طاهر يسجل بكعب القدم من تمريرة علي معلول، لكن حارس بيراميدز تمكن بصعوبة من التصدي للكرة. الهدف الثاني: في الدقيقة 81 نجح محمود عبد المنعم كهربا في تسجيل الهدف الثاني للأهلي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، إثر تمريرة سحرية بالرأس من بدر بانون، ليواصل الأهلي تسيده للمباراة بمحاولات هجومية متلاحقة وفرص بالجملة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وعلى عكس التيار ينجح إيريك تراوري في تسجيل هدف التعادل للمنافس من أخطاء نتيجة لقلة التركيز، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

ميني ماتش:

‏- ملعب المباراة: الأهلي we السلام. ‏- حكم المباراة: محمد عادل. ‏- الجولة: 27 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وأكرم توفيق وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء:

محمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن وحسين الشحات وعلي لطفي وصلاح محسن وسعد سمير وأجايي.

التغييرات:‏ حسين الشحات بدلا من حمدي فتحي، د.46. محمود كهربا بدلا من طاهر محمد طاهر، د.77. صلاح محسن بدلا من أكرم توفيق، د.77. مروان محسن بدلا من أليو ديانج، د.90.

‏- الأهداف: إبراهيم عادل «بيراميدز»، د.48. حسين الشحات «الأهلي»، د.51. محمود كهربا «الأهلي»، د.81. إيريك تراوري «بيراميدز»، «+ د.90».

الكروت الصفراء: حمدي فتحي «الأهلي»، د.21. أحمد أيمن منصور «بيراميدز»، د.26. إبراهيم عادل «بيراميدز»، د.36. نبيل دونجا «بيراميدز»، د.42. أحمد فتحي «بيراميدز»، د.62.

‏- الكروت الحمراء: نبيل دونجا «بيراميدز»، د.45.

‏- ركلات الجزاء: ‏ علي معلول أهدر ركلة جزاء، د.61.

المباراة القادمة: الأهلي ضد سموحة فى منافسات الدوري المصري يوم الأحد المقبل الساعة 9 مساء.