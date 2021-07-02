وفد من الكنيسة السريانية يزور دير القديسة دميانة بالبرارى

جدة - نرمين السيد - زار الربان فيلبس عيسى كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس ومجموعة من الشمامسة والخدام، دير القديسة الشهيدة دميانة الأثرى فى برارى بلقاس فى ضيافة الأنبا ماركوس أسقف الدير.





واحتفل الحضور مع الأب أثناسيوس ذكى بالقداس الإلهى فى الكنيسة، التى شيدت على المقبرة الخاصة للقديسة دميانة والأربعين عذارى. وأجرى الحضور جولة سريعة على أقسام الدير، الكنائس والقلالى الأثرية، مبنى الراهبات، السكن الخاص بالمكرسات، بيت الخلوة.

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