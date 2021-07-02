التربية والتعليم: لم يتم تحديد موعد بدء الدراسة بالعام الجديد

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير -عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مساء اليوم الخميس- أنه لم يتم أيضا تحديد كيفية الدراسة بالعام الجديد، وقال إن الوزارة "لم تعلن شيئا عن هذا الموضوع من قريب أو بعيد".

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