«المهن التمثيلية» تحذر من بعض الكيانات تحتال على الشباب.. وتستغل أحلام وطموح البسطاء

حذرت نقابة المهن التمثيلية من عمليات نصب واحتيال وغيرها من الأمور يتعرض لها الشباب الشباب الراغبين في القيام بأعمال فنية مختلفة، من خلال بعض الكيانات.

وقالت النقابة في بيان لها: وردت للنقابة الكثير من الشكاوى بخصوص وجود بعض الكيانات التي تحتال على الشباب الراغبين في القيام بأعمال فنية مختلفة مستغلين رغبتهم الطامحة لتحقيق الشهرة السريعة واتسغلالهم بصورة تسيئ لشرف المهنة.

وتابعت: لذا تهيب نقابة المهن التمثيلية بجمهور مصر العظيم من هواة الفن وعشاقه أن يتوخى الحذر من عمليات النصب والاحتيال وغيرها من الأمور التي لا يقبلها المجتمع المصري أو القانون، والتي تستغل أحلام وطموح البسطاء بالابتزاز وتحت ضغط دوافع الأمل والرغبة في تحقيق الشهورة والنجومية في مجال التمثيل.

وأكملت النقابة: ويحذر مجلس نقابة المهن التمثيلية الجميع من التعامل مع هذه الكيانات، سواء بعض الورش ومكاتب الكاستينج وما شابهما من كيانات، تدعي كذبا القدرة على استخراج تصاريح للعمل بمجال التمثيل، وتدعي القدرة على الحصول على موافقات مجلس نقابة المهن التمثيلية وهو ما يعرض هذه الكيانات للمساءلة القانونية. إن النقابة كيان له إدارته وقراراته الخاصة وورشته الرسمية المتخصصة والمؤهلة لاستخراج هذه التصاريح وبالتالي فهي لا تعترف بما دون ذلك من طرق وأبواب خلفية.