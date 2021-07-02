/638490/أحميها-من-الختان-ولأني-راجل-كيف-ستهمت-الدولة-في-رفع-درجة-التوعية-لحماية-المرأة-وضمان-حقوقها

أعد المجلس القومي للمرأة خطة وطنية لملف المرأة في مصر، فقد أعد المجلس القومي للمرأة الاستراتيحية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 و تعد مصر هي الدولة الأول في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، كما تم اطلاق حملات توعية تؤكد حقوق المرأة .

دوت الخليج يرصد جهود الدولة المصرية في مجال التوعية

• إطلاق حملات طرق الأبواب وحملات توعية علي الأرض: استهدفت الحملة حوالي 35 مليون امرأة من خلال الزيارات الميدانية على مدى 3 سنوات تعتمد الحملة على التواصل المباشر مع النساء في القرى وتناولت موضوعات مثل: العنف ضد المرأة ، وقانون الأحوال الشخصية ، والحقوق القانونية، ومخاطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان)، والمشاركة السياسية للمرأة وغيرها من قضايا المرأة.

• إطلاق حملة احميها من الختان في 13 يونيو 2013 والتي وصلت الي 76 مليون اتصال توعوي (هذا الرقم ايضا يتضمن ارقام حملات طرق الأبواب)

• أطلقت حملة "التاء المربوطة سر قوتك" للوصول إلى 135.000.000 مشاهدة ، وتستند الحملة على نهج مبتكر يركز على قوة المرأة ويتناول المفاهيم الخاطئة ، ويعيد تحديد الأدوار الاجتماعية ، ويعزز من مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة ، بما في ذلك صنع القرار وسوق العمل بوصفهن مساهمات فاعلات في الاقتصاد.

• حملة "لأني رجل": أطلقت لإشراك الرجال والفتيان في التعرف علي و مساندة قضايا المرأة والتي نجحت في الوصول إلى 480 الف مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي بالاضافة الي 17 مليون مشاهد عبر السوشيال ميديا

• إطلاق برنامج "معا لخدمة الوطن" وهو الأول من نوعه والذي يستهدف مجموعة من الواعظات والراهبات وخادمات الكنائس ومدرسات مدارس الأحد لما لهن من تأثير علي الثقافة المجتمعية للتوعية بموضوعات مجتمعية منها: الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ، ومكافحة العنف ضد المرأة والختان ، ومناهضة الزواج المبكر

• أطلقت حملات توعية للتنقل الأمن للمرأة منها "متخليش محطة توقفك" تثقيفية بأربعة محطات رئيسية بمترو الأنفاق بمحافظة القاهرة لرفع الوعي حول مكافحة التحرش الجنسي ، وتنظيم الأسرة ، وتشجيع تعليم الفتيات ، والقضاء على الزواج المبكر وحملة "السكة آمان" بالتعاون مع هيئة السكة الحديد.

• تم إطلاق حملة تثقيفية على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان " الملهمات المصريات بهدف تسليط الضوء على قصص النجاح والإنجازات التي حققتها المرأة المصرية في شتي مجالات التنمية على وسائل التواصل الاجتماعي ، وصل عددهم إلي 300 نموذج لامرأة ناجحة لتكون للمجتمع و قد وصل عدد المتابعين للحملة 800000 متابع .

• تم إصدار أول كود إعلامي لتناول قضايا المراة في وسائل الإعلام .

• اطلاق عدة حملات الكترونية تستهدف التوعية حول الجرائم الالكترونية : "حملة اتكلمي "، حملة حاسبوا علي كلامكوا" بالشراكة مع منصة الانستجرام، "حملة تمكين النساء للشعور بالامان على الانترنت " بالشراكة مع منصة فيس بوك ، بالاضافة الي فيديوهات مصورة مع مشاهير بمصر يدعمون المرأة لضمان سلامتهن على الانترنت .

• اطلاق حملة توعية بحقوق الافراد ذوي الاعاقة في قانون الاعاقة الجديد بهدف توعية النساء بحقوقهن القانونية