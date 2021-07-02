/638492/كيف-ساهمت-الدولة-المصرية-في-تعزيز-وادماج-مفاهيم-تمكين-المرأة

أعد المجلس القومي للمرأة خطة وطنية لملف المرأة في مصر، فقد أعد المجلس القومي للمرأة الاستراتيحية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 و تعد مصر هي الدولة الأول في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، كما تم اطلاق حملات توعية تؤكد حقوق المرأة ، وتعمل على ادماج وتعزيز مفاهيم تمكينها، حيث تم تم إطلاق بعض نماذج التحول المؤسسي لضمان ادماج مفاهيم تمكين المرأة في مؤسسات القطاعات العامة والخاصة.

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