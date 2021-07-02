إنفوجراف .. حصاد المجلس القومى للمرأة فى 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - ولعل أبرز إنجازات المجلس هى إنشاء وحدى لتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، إلى جانب إنشاء 25 وحدة لمكافحة التحرش فى الجامعات الحكومية. وقدم المجلس برنامجا تدريبيا لمأذونى وزارة العدل حول العنف ضد المرأة، إلى جانب إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف.



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