نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائي عبر رابط خدمات ولي الأمر 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - نتناول نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائي 2021, حيث يبحث الكثير من اولياء الأمور عن نتائج القبول للصف الأول الدراسي للطالب في المدرسة الابتدائية للعام 2021-2022، وذلك بالاسم الرباعي ورقم البطاقة. وعليه فقد قمنا محرري موقع “مصر فايف” بفحص الروابط الرسمية لمعرفة نتائج القبول والخطوات اللازمة للاستعلام في السطور التالية:

نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائي 2021

رسمياً وبعد الانتهاء من عملية التسجيل إلكترونياً عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ونظراً للوضع الراهن وتفشي وباظ كورونا المستجد في البلاد، فقد تم التسجيل إليكترونياً، وذلك من أجل الحفاظ على صحة الأطفال في المراحل التعليمية الأولي.

وعليه فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان صادر لها، أنه قد تم الانتهاء من عملية التسجيل للأطفال اعتبارًا من تاريخ 30 يونيو 2021, للالتحاق بالتعليم الحكومي من خلال الموقع الرسمي المخصص لاستقبال الطلبات لطلبة السنة الأولى في المرحلة الابتدائية، وعلى ذلك فتظهر نتائج قبول الصف الأول الابتدائي 2021, فور الانتهاء من مرحلة التسجيل.

شروط قبول الصف الأول الابتدائي 2021-2022

أوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية، الشروط المطلوبة للقبول في المرحلة الابتدائية (رياض الأطفال) على النحو التالي:

– أن لا يقل عمر الطلبة المتقدمين عن ستة سنوات في 1 أكتوبر 2021 الجاري.

– كما يجب ألا يتخطي سن المتقدم في 1 أكتوبر 2021 تسع سنوات.

– يكون أعمار الطلاب ذوي الإعاقة الطفيفة الذين بين 3-6 إلى 6 سنوات لمدة 9 سنوات.

– كما يكون ترتيب الطلاب وفق القواعد والضوابط الموضوعة.

رابط استعلام عن نتيجة القبول للمرحلة الابتدائية 2021

يمكن الآن معرفة نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائي، وذلك بعد أن انتهت مرحلة استقبال الطلبات أمس الخميس 30 يونيو 2021, على أن يتم قبول الطلبات وفق لبعض المعايير، والتي يعد من أهمها القبول وفق أعمار الطلبة الأكبر ثم الأصغر، حيث يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال متابعة التالي: