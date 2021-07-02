إنفوجراف .. مبادرات المجلس القومى للمرأة للتوعية فى 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - وجاءت أبرز مبادرات القومى للمرأة وهى طرق الأبواب التى استهدفت 35 مليون سيدة، و"التاء المربوطة سر قوتك" التى وصلت إلى 135 مليون مشاهدة. كما تم إطلاق برنامج "معا لخدمة الوطن"، الذى استهدف الواعظات وخادمات الكنائس.



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