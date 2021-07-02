حديث الرئيس عن العلاقات مع الصين واحتفال المصريين بـ30 يونيو يتصدران الصحف

جدة - نرمين السيد - كما رصدت الصحف وقائع احتفال المصريين بثورة 30 يونيو، رغم درجات الحرارة المرتفعة، وتابعت مظاهر الاحتفال حيث خرجت الأسر المصرية لتعبر عن فخرها بالثورة، وتوجهوا إلى الحدائق العامة والشوارع الرئيسية للتنزه.

وواصلت الصحف أيضا متابعتها لتطورات سد النهضة، مبرزة تصريح وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى بأن مصر لم تعترض على أى سدود فى إثيوبيا وتدعم التنمية بها؛ لكن تسعى إلى اتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي؛ بما يحقق المصلحة للجميع، وهو ما ترفضه إثيوبيا، متمنيا تحقيق الاستقرار لإثيوبيا وباقى دول حوض النيل.

وفى التفاصيل ، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها لنقل الكلمة المتلفزة للرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بمناسبة احتفال الشعب الصينى بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعى الصيني، حيث قال الرئيس إنه تعاهد مع نظيره الصينى شى جين بينج، خلال لقاءاتهما المتكررة، على دفع العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكدا سعيه اليوم للارتقاء بالعلاقة الاستراتيجية الشاملة نحو آفاق أرحب.

ونقلت (الأهرام) كلمة الرئيس، والتى أشار خلالها إلى أن الحزب الشيوعى الصينى استطاع تحقيق "المعجزة الاقتصادية"، التى دفعت الصين إلى مصاف الدول الكبرى، مبينا أن التجربة الصينية أصبحت قصة نجاح يسعى كثيرون إلى دراستها والاستفادة منها.

وأبرزت الصحيفة تأكيد الرئيس أن أزمة جائحة كورونا أثبتت أن التعاون بين الدول والقدرة على تحقيق التكامل والانسجام على مختلف المستويات عاملان مهمان لضمان استقرار وسلامة المجتمع الدولى، مشددا على ضرورة بذل كل الجهود من أجل العمل على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة ودعم الإمكانات الوطنية فى مواجهة التحديات الدولية، مشيدا بالدور الإيجابى المتواصل الذى تقوم به الحكومة الصينية إزاء دعم القدرات المصرية فى مواجهة تداعيات انتشار الجائحة.

ولفتت الصحيفة أن الرئيس السيسى كشف عن أن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية وشرق أوسطية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وبإنجازات الحزب الشيوعى الصيني، وأقامت العلاقات الدبلوماسية معها، وأنه قد مضى خمسة وستون عاما على العلاقات بين البلدين فى نهاية مايو الماضى.

وفى سياق احتفال المصريين بثورة الإنقاذ والبناء (30 يونيو)، رصدت صحيفة (الأخبار) - فى تقرير - حرص المواطنين على الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، رغم الطقس الحار.

وأضافت الصحيفة أن الأسر المصرية خرجت لتعبر عن فخرها بالثورة، وتوجهوا إلى الحدائق العامة والشوارع الرئيسية للتنزه، رغم الحر القاسى، وعبروا عن سعادتهم غير مبالين بحرارة الجو المرتفعة.

وأشارت إلى أن القوات الأمنية بوزارة الداخلية كثفت تواجدها بالشوارع الحيوية والميادين الرئيسية لتأمين خروج المواطنين للاحتفال بجانب قيام أفراد المرور بتسيير الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين، وتواجد أفراد الشرطة النسائية أمام الحدائق؛ لمنع حدوث ما يعكر صفو احتفالات المواطنين، خاصة وقوع حالات التحرش.

وفى السياق، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن وزير المالية محمد معيط تأكيده أن ثورة الثلاثين من يونيو تعد بمثابة ميلاد جديد لمصر، حيث سطر المصريون بإرادتهم الحرة تاريخا مضيئًا بأحرف من اختاروا فيه الحياة والبناء والتعمير رافضين الانصياع لقوى الشر، موضحا أن الرئيس السيسى نجح فى إطلاق أكبر حراك تنموي؛ لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، ولعل ما يشهده المصريون حولهم فى كل مكان من مشروعات كبرى وغير مسبوقة، دليل قاطع على أننا نمضى بقوة على طريق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة فى مصر، التى يعد تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل إحدى ركائزها، حيث يحقق حلم كل المصريين فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.

وأضافت الصحيفة أن الوزير قال إن الرئيس السيسى استطاع برؤية حكيمة لقائد وطنى مخلص إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى يعكس إرادة شعب تحمل المسئولية الوطنية، فاستحق أن يجنى ثمار سنوات (التحدى والإنجاز)، موضحا أنه لولا الاستقرار السياسى فى مصر، الذى أرسى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعائمه بقوة فى ظل منطقة مضطربة تعانى أزمات سياسية، ما نجحنا فى إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما تحقق التقدم الاقتصادى وما صمدنا فى مواجهة كورونا، على نحو تجسد فى نتائج إيجابية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، حيث واصل صندوق النقد الدولى إشادته بأداء الاقتصاد المصرى فى ظل كورونا.

وأشارت الصحيفة أن الوزير أكد - فى أعقاب المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الانتمائى - أن نتائج المؤشرات المالية فاقت التوقعات، وتجاوزت المستهدفات؛ بما يعكس الأداء القوى فى مجال السياسات المالية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج.

وفيما يتعلق بسد النهضة، واصلت الصحف متابعتها لتطورات هذا الملف، حيث نسبت صحيفة (الأخبار) لوزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى تأكيده أن التعاون الثنائى وتنمية دول حوض النيل والدول الأفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية لمصر، فى ظل ما تمتلكه من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة فى مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى تلك الدول؛ بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين؛ بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الأفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.

ونشرت الصحيفة عن الوزير قوله - خلال لقاء مع المهندسين المتدربين من دول حوض النيل المشاركين فى الدورة التدريبية 41 فى مجال هيدرولوجيا البيئة فى المناطق الجافة وشبه الجافة)، والتى تنظمها مصر - إن التعاون فى مجال الموارد المائية بين مصر والدول الإفريقية يعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.

ولفتت الصحيفة إلى تأكيد الوزير أن مصر لم تعترض على أى سدود فى إثيوبيا وتدعم التنمية بها؛ لكن تسعى إلى اتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبى، بما يحقق المصلحة للجميع، وهو ما ترفضه إثيوبيا، متمنيا تحقيق الاستقرار لإثيوبيا وباقى دول حوض النيل.

وفى شأن آخر ، نشرت صحيفة (الأهرام) تأكيد وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، متانة العلاقة بين مصر والسعودية، مشيدا بإنجازات مصر فى عهد الرئيس السيسى، وبجهود وزارة الأوقاف المصرية فى نشر الفكر الوسطى المستنير.

وتناقلت الصحيفة تشديدات وزير الأوقاف مختار جمعة - خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية فى جدة - على متانة العلاقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين المصرى والسعودي، مشيدا بجهود السعودية فى خدمة قضايا الأمة وخدمة الحرمين الشريفين، وبالجهد الذى يقوم به وزير الشئون الإسلامية السعودى فى مواجهة الفكر المتطرف.

وأضافت الصحيفة أن جمعة أكد - كذلك - أن التاريخ السعودى سيقف طويلا أمام خطواته الشجاعة فى تخليص منابر المملكة من العناصر التى تنتمى لأى جماعة متطرفة، وهو واجب دينى ووطني، لأن هؤلاء المتطرفين خطر على الدين قبل الدنيا وعلى المصالح المعتبرة للبلاد والعباد. كما أشاد بقرارات المملكة بشأن تنظيم الحج، مؤكدا أنها تتسق وفهم صحيح الدين ومقاصد الحفاظ على النفس.

وفى الشأن الصحى، أوردت صحيفة (المصرى اليوم) إعلان مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية الدكتور خالد مجاهد، إنتاج 300 ألف جرعة من لقاح (سينوفاك) المصرى، باكورة الإنتاج، على أن يتم إرساله لمعامل هيئة الدواء المصرية لاعتماده، مشيرا إلى أن مصر كانت من أولى الدول التى وقعت اتفاقيات مع شركة (سينوفاك) الصينية، للعمل على الإنتاج، فى ظل توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فى أغسطس الماضي، بضرورة توطين الصناعة الوطنية لإنتاج لقاح لكورونا.

ولفتت الصحيفة إلى أن مجاهد قال إن مصانع (فاكسيرا) بدأت الإنتاج الفعلى للقاح (سينوفاك) فى ظل سعى الوزارة إلى تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية 2021، مؤكدا أن مصر توفر عددا من اللقاحات لمواطنيها من خلال أكثر من 400 مركز على مستوى الجمهورية، وهى لقاحات (سينوفارم) و(استرازينيكا) و(سبوتنك 7)، و(سينوفاك)، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات المتوفرة فعالة ضد فيروس كورونا وتحوراته.

وفيما يتعلق بالشأن الثقافي، تابعت صحيفة (الأهرام) وقائع اليوم الأول لاستقبال الجماهير فى الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، مشيرة إلى أنه رغم الإعلان المبكر عن خطوات حجز التذاكر إلكترونيا ومجانيا من أجل الدخول إلى قاعات المعرض، شهد اليوم الأول لاستقبال الجماهير تزاحما شديدا، عند بوابات الدخول.

وأضافت الصحيفة أن الزحام يعد مؤشرا حسنا على الإقبال على زيارة المعرض فى دورته الاستثنائية، التى تأتى خالية من حفلات التوقيع والندوات الثقافية المعتادة.