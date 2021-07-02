/638496/موعد-مباراة-إيطاليا-وبلجيكا-في-يورو-2020-والقنوات-الناقلة

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

أنهى المنتخب الإيطالي دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وذلك بعد أن فاز على منتخبات ويلز وسويسرا وتركيا، واستطاع تخطي النمسا بصعوبة في دور 16 بالفوز في الأشواط الإضافية بهدفين لهدف.

منتخب بلجيكا جاء في صدارة المجموعة الثانية بنفس الرصيد 9 نقاط، وذلك بعد أن فاز على الدنمارك وفنلندا وروسيا، وواجه في ثمن النهائي حامل اللقب منتخب البرتغال وفاز عليه بهدفٍ دون رد.

التشكيل الموقع لمنتخب بلجيكا

تيبو كورتوا يان فيرتونخين - توماس فيرمايلين - توبي آلديرفيريلد ثورجان هازارد - أكسيل فيتسيل - يوري تيليمانس - توماس مونييه دريس ميرتينس - روميلو لوكاكو - يانيك كاراسكو

التشكيل المتوقع لمنتخب ايطاليا

جيانلويجي دوناروما ليوناردو سبيناتزولا - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - جيوفاني دي لورينزو ماركو فيراتي - جورجينيو - نيكولو باريلا لورينزو إنسيني - تشيرو إيموبيلي - فيديريكو كييز.

وحصد ثورجان هازارد نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، جائزة الأفضل في فوز منتخب بلجيكا على البرتغال، بعد أن سجل هدف فوز منتخب بلجيكا في الدقيقة 42 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليحرز ثاني أهدافه في البطولة.

وتعد هذه هي المرة الأولى في مسيرة ثورجان هازارد الدولية التي يسجل فيها في مباراتين متتاليتين مع منتخب بلجيكا، بعد أن كان قد أحرز هدفا في مرمى منتخب الدنمارك خلال دور المجموعات.