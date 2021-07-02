لقاء قدامى الخدام بطهطا وجهينة

جدة - نرمين السيد - عقد الأنبا إشعياء مطران إيبارشية طهطا وجهينة اجتماعًا في كاتدرائية الشهيدين كيرياكوس ويوليطه أمه بساحل طهطا، لقدامى الخدام والخادمات بالإيبارشية ممن كانوا فى مجالات الخدمة الكنسية ولم يستمروا لظروف مختلفة. وكذلك الخدام والخادمات الذين ممن هم فى سن 55 سنة أو أكثر.





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