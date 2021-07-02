/638502/بنك-CIB-خطوات-تشغيل-تطبيق-cib-واستمتع-بخدمات-مميزة

بنك CIB له مميزات كثيرة لعملائه، حيث أنه يقدم تطبيق CIB الذي يقدم خدمات مميزة كثيرة لعملاء البنك ويتيح لهم معرفة الخدمات البنكية التي ومعرفة الرصيد الحالي والعمليات البنكية التي تحدث خلال الشهر.

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