أحداث رياضية تنتظرك اليوم الجمعة: شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب.. الزمالك يؤدي تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة غزل المحلة.. موعد مباراة بلجيكا ضد إيطاليا

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تشهد الساحة العالمية الرياضية العديد من الأحداث والمواجهات الكروية ، ويرصد دوت الخليج أحداث رياضية تنتظرك اليوم الجمعة شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي اتستعداداً لأولمبياد طوكيو.

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة

نقام مباراة سويسرا امام نظيرة إسبانيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max

تقام مبراة بلجيكا أمام إيطاليا ولتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات بطولة كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

تقام بيرو أمام باراجواي والي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الحادية عشر مساء على قناةbeIN Sports HD 5 Max

تقام البرازيل أمام تشيلي ولتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية صباحا على قناة beIN Sports HD 5 Max

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام مباراة سيراميكا كليوباترا أمام فريق أسوان التي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساء على قناةon time sport

تقام مباراة الانتاج الحربي امام الجونة وم المقرر إقامته في تمام الساعة السابعة مساء على قناة on time sport

تقام مباراة البنك الأهلي أمام فرريق المصري البورسعيدي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة on time sport.

يعلن اليوم شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو والتى تضم 22 لاعبا، بواقع 18 لاعبا يشاركون فى الدورة الأولمبية و4 لاعبين فى القائمة الاحتياطية.

فيما تأكد غياب محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى عن أولمبياد طوكيو بعد رفض ناديه الانجليزى السماح للاعب بالمشاركة فى الأولمبياد، ليخرج اللاعب من حسابات جهاز المنتخب رغم أنه كان الخيار الأول لشوقى غريب وجهازه بين اللاعبين الثلاثة الكبار.

منتخب مصر الأولمبي

وحدد شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، يوم 6 يوليو المقبل موعدا لبدء المعسكر الأخير للفراعنة قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، وسيضم المعسكر 22 لاعبا هم الذين وقع عليهم الاختيار فى القائمة النهائية.

أعلن نادي جالاتا سراي التركي، عن رفض مشاركة المهاجم الدولي مصطفي محمد لاعب الفريق مع منتخب مصر الاولمبي، حيث أصبح خارج قائمة أولمبياد طوكيو.

الزمالك

تؤدي فريق الزمالك تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة غز المحلة، والي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم الأثنين المقبل.