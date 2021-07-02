هل يحرس أحمد الشناوى عرين منتخب مصر بعد تألقة الأخير أمام الأهلي؟

وتالق أحمد الشناوي عن مرماه ببسالة وتصدى لأكثر من فرصة خطيرة للاعبي الأهلي على مدار الشوطين ليحافظ على حظوظ فريقه في تجنب الهزيمة في ظل النقص العددي. وهو ما جعله يتفوق على محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الذي ارتكب خطأ لا يغتفر تسبب في دخول مرماه هدف التعادل لبيراميدز، عن طريق إيريك تراوري في الوقت القاتل.

وعلي الرغم من خروج بيرايميدز في نصف نهائي الكنفيدرالية، إلا أن أحمد الشناوي في لقاء الذهاب بملعب الدفاع الجوي، تصدى لأكثر من فرصة للفريق البيضاوي منها انفراد محقق لسفيان رحيمي. وفي الإياب أيضاَ ظهر الشناوي بشكل مميز وحافظ على نظافة شباكة، وخلال ركلات الترجيح تصدى لركلتين من أقدام بن مالانجو ونجوما، مما حافظ على فرصة فريقه في خطف الفوز، إلا أن رمضان صبحي ومحمد حمدي وأحمد توفيق أهدروا ركلاتهم. وبدأ أحمد الشناوي يثبت أقدامه مع بيراميدز من جديد خاصة وأنه لم يكن يشارك منذ بداية الموسم الحالي لصالح شريف إكرامي الذي خاض 20 مباراة في الدوري بجانب 10 مباريات في الكونفيدرالية. وكان اخر ظهور دولي لأحمد الشناوي كان في ودية تنزانيا بتاريخ 13ينونيو 2019 عندما فاز الفراعنة بنتيجة 1/0 بهدف سجله أحمد المحمدي في ولاية المدرب المكسيكي خافيير أجيري.

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل كالأتي: حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف. فيما دخل فريق بيراميدز مباراته بالتشكيل الاتي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي خط الهجوم: إبراهيم عادل ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس.

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