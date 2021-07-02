استقرار فى أسعار الذهب وجرام 21 بـ 806

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة آخر أسعار الذهب فى السوق المصري، والذى يشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الحالية.

استقرار فى أسعار الذهب اليوم

وخلال جولة قام بها محرر دوت الخليج، فقد أكد أن هناك حالة من الاستقرار فى أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة عند 806 جنيهات للجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في السوق، وذلك في ظل استقرار السعر العالمي للمعدن النفيس عند متوسط سعر 1870 إلى 1872 دولار للأونصة.

وقد جاءت أسعار الذهب فى السوق كالتالى:-

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 691 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 806 جنيهات للجرام.

عيار 24 سجل 921.25 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6448 جنيها.

أونصة الذهب 1870 دولارات

تباين فى أسعار الذهب

وكانت أسعار الذهب قد شهدت تذبذبّا واضحًا فى الأسعار خلال الأيام الماضية، وذلك يرجع إلى ما استقر عليه السعر العالمي والذى هو مرهون بعدد من العوامل المتغيرة.

ويتطلع المواطنين إلى القيام بعملية الشراء فى الكثير من الأحيان عندما تشهد أسواق بيع الذهب انخفاضًا، وذلك وفقًا للدخل الماضى والاقتصادي.

وتزخر مصر بالعديد من الأسواق التى يُباع فيها الذهب، مثل محافظات الوجه البحرى على وجه التحديد وأيضًا هناك عدد كبير من المحلات فى العاصمة، خاصة منطقة الدقي ومصر الجديدة.