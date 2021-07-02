/638503/موعد-نتيجة-امتحانات-الدبلومات-الفنية-2021
موعد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2021، يواصل ٢٤ كنترول بالتعليم الفني غدًا، أعمال تقدير امتحانات الدبلومات الفنية بنظام ٣ و ٥ سنوات في التخصصات و الشعب الصناعية و الزراعية و الفندقية و التجارية.
دوت الخليج
امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢١
وكشفت مصادر لـ”دوت الخليج"، أن أعمال تقدير الدرجات في المواد الثقافية المشترك بين جميع الشعب قد تم الانتهاء من تصحيحها ، مضيفة أن مرحلة أعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع المواد مع مراجعة كراسات اجابات الطلاب سوف تنتهي في الثلث الاول من شهر يوليو طبقا للخريطة الزمنية للتصحيح.
وأضافت المصادر أن مرحلة تسجيل النتائج و تحديد عدد الطلاب الاوائل في كل شعبة ووضع النتائج علي سيديهات وشيتات مع مراجعة كراسة الاجابات الراسبة لتأكد من أن كل طالب حصل علي حقه من الدرجات من واقع ما دونه في كراسة إجابته.
موعد إعلان النتيجة
أما النتيجة النهائية للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/ 2021 ونسب النجاح ، فسوف يتم اعتمدها من وزير التربية و التعليم و التعليم الفني و اعلان أسماء الاوائل في كل شعبة عقب أجازة عيد الاضحي المبارك التي ستبدأ يوم 19 يوليو من الشهر القادم.
الإجازات الرسمية
ومن جهة أخري، انتهي أمس طلاب الدبلومات الفنية بنظام 3 و 5 سنوات في التخصصات الصناعية و الزراعية والتجارية والفندقية أداء امتحاناتهم لنهاية العام الدراسي 2020/ 2021، من أداء امتحاناتهم النظرية وسط اجراءات احترازية مشددة لوقاية الطلاب والمعلمين المراقبين من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية اليوم سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.
الجدير بالذكر ، أن امتحانات الدبلومات الفنية النظرية 2020/2021 بنظام 3 و 5 سنوات قد انطلقت يوم 19 يونيو من الشهر الجاري حيث يخوض ما يصل إلي 750 ألف طالب وطالبة الاختبارات في 3111 لجة علي مستوي الجمهورية.
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