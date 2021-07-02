/638503/موعد-نتيجة-امتحانات-الدبلومات-الفنية-2021

موعد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، يواصل ٢٤ كنترول بالتعليم الفني غدًا، أعمال تقدير امتحانات الدبلومات الفنية بنظام ٣ و ٥ سنوات في التخصصات و الشعب الصناعية و الزراعية و الفندقية و التجارية.

دوت الخليج

امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢١

وكشفت مصادر لـ”دوت الخليج"، أن أعمال تقدير الدرجات في المواد الثقافية المشترك بين جميع الشعب قد تم الانتهاء من تصحيحها ، مضيفة أن مرحلة أعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع المواد مع مراجعة كراسات اجابات الطلاب سوف تنتهي في الثلث الاول من شهر يوليو طبقا للخريطة الزمنية للتصحيح.

وأضافت المصادر أن مرحلة تسجيل النتائج و تحديد عدد الطلاب الاوائل في كل شعبة ووضع النتائج علي سيديهات وشيتات مع مراجعة كراسة الاجابات الراسبة لتأكد من أن كل طالب حصل علي حقه من الدرجات من واقع ما دونه في كراسة إجابته.

موعد إعلان النتيجة

أما النتيجة النهائية للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/ 2021 ونسب النجاح ، فسوف يتم اعتمدها من وزير التربية و التعليم و التعليم الفني و اعلان أسماء الاوائل في كل شعبة عقب أجازة عيد الاضحي المبارك التي ستبدأ يوم 19 يوليو من الشهر القادم.

الإجازات الرسمية

ومن جهة أخري، انتهي أمس طلاب الدبلومات الفنية بنظام 3 و 5 سنوات في التخصصات الصناعية و الزراعية والتجارية والفندقية أداء امتحاناتهم لنهاية العام الدراسي 2020/ 2021، من أداء امتحاناتهم النظرية وسط اجراءات احترازية مشددة لوقاية الطلاب والمعلمين المراقبين من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية اليوم سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

الجدير بالذكر ، أن امتحانات الدبلومات الفنية النظرية 2020/2021 بنظام 3 و 5 سنوات قد انطلقت يوم 19 يونيو من الشهر الجاري حيث يخوض ما يصل إلي 750 ألف طالب وطالبة الاختبارات في 3111 لجة علي مستوي الجمهورية.