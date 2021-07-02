التضامن تنفى إيقاف بطاقات الائتمان الخاصة بمستفيدى تكافل وكرامة

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إيقاف بطاقات الائتمان الخاصة بمستفيدى برنامج "تكافل وكرامة" وعدم قدرتهم على صرف المعاشات اعتباراً من يوليو 2021، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف بطاقات الائتمان الخاصة بمستفيدى برنامج "تكافل وكرامة" وعدم قدرتهم على صرف المعاشات اعتباراً من يوليو 2021، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وأكدت الوزارة انتظام صرف معاشات برنامج "تكافل وكرامة" ببطاقات الائتمان من منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من البرنامج، مُناشدةً المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أى مشكلة سواء فى الصرف أو توقف بطاقة الائتمان، تقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالى: "tk.moss.gov.eg"، أو التوجه لمكتب الشئون التابعين له.

وفى سياق متصل، تستفيد نحو 3 ملايين و800 ألف أسرة من برنامج "تكافل وكرامة"، حيث يبلغ عدد مستفيدى "كرامة" مليوناً و260 ألفًا و701 مستفيد، بينما يصل عدد مستفيدى "تكافل" إلى نحو مليونين و113 ألفاً و171 مواطناً، ومن المستهدف أن يتم زيادة عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4 ملايين أسرة خلال الفترة المقبلة.

وقد أصدر بنك ناصر الاجتماعى 120 ألف بطاقة "ميزة" كمرحلة أولى لصرف مساعدات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، فى محافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادى الجديد – السويس – بورسعيد – الإسماعيلية – البحر الأحمر – مطروح)، على أن يتم إصدار البطاقات لباقى المحافظات بالتوالى حتى نهاية العام الجارى، ويأتى إصدار بطاقات "ميزة"، لتيسير إجراءات صرف الدعم النقدى للمستفيدين من البرنامج، فضلاً عن إمكانية استخدام البطاقة فى مختلف المعاملات المصرفية الإلكترونية.