القوى العاملة: 2.2 مليون جنيه منح للعمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مدير القوى العاملة بالوادى الجديد صرف منحة عيد العمال لـ4.350 عاملاً غير منتظم بإجمالى مليونين و175 ألف جنيه، فضلا عن 32 ألف جنيه لـ 14 عاملاً من المسجلين بالإدارة.





وأضاف الوزير، فى بيان للوزارة اليوم الجمعة، أن المديرية قامت بتعيين 5 شباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 59 من راغبى العمل، وتوفير 9 فرص عمل، كما قامت المديرية باستخراج 25 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة، وفى مجال علاقات العمل تلقت 4 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوتين منها، وإحالة شكوتين منها للمحكمة العمالية.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضى، إن المديرية قامت فى مجال تفتيش العمل بالتفتيش على 202 منشأة وحملات، ما أسفر عن تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة، وعمل ندوة توعية بالإجراءات الاحترازية وقوانين العمل، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 48 منشأة، وإعادة التفتيش على 57، وأسفر عن تحرير 7 محاضر، والقيام بحملة تفتيشية، وعمل 9 قياسات ميدانية، وبحث شكوتين.

وأوضح طليب، أنه فى مجال التدريب المهنى تم الانتهاء من دورة تدريبية لـ14 متدربا من الذكور على مهنة السباكة الصحية بمركز التدريب المهنى ببلاط، والانتهاء من دورة تدريبية لـ10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بمركز باريس، كما تم تنفيذ دورة تدريبية لـ30 متدربة على مهنة صناعة السجاد والكليم، والمشغولات اليدوية بمركز الفرافرة، والانتهاء من تنفيذ دورة تدريبية لـ8 متدربات على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بقرى الشركة ضمن مبادرة حياة كريمة، ودورة تدريبية على مهنة المشغولات اليدوية بمركز تدريب الداخلة ( موط) لـ 15 متدربة.

وتابع مدير المديرية بالقول: "وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تم متابعة 180 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى".