بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الأوقاف، أن التفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم، هو موضوع خطبة اليوم الجمعة.

وأكدت الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.