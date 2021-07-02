/638508/امتحانات-المواد-التي-لا-تضاف-للمجموع-لطلاب-الثانوية-العامة-2021-غدا

يؤدي طلاب الثانوية العامة، غدا السبت، امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع التي تشمل مواد ( التربية الدينية والتربية والوطنية والاقتصاد)، حيث تتيح الوزارة للطلاب الامتحانات بنظام البوكيلت الي يتم تحميله وطباعة و إجابته.

دوت الخليج وتتيح وزارة التعليم امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد) (ومادة الإحصاء وتراجمها) لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية والنيل ومدارس المتفوقين (STEM) وطلاب الدمج والمكفوفين، غدا عبر الرابط التالي: http://moe.gov.eg.

امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب الثانوية العامة 2021.. غدًا

وأوضحت أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عليه وتسليمه للسيد رئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان تمهيدًا لتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة، أما بالنسبة لطلاب المدارس الدولية يكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة.

وبالنسبة للطلاب المكفوفين سيتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة (نسخة مبصر) وتسليم الطالب فى أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو اجابتها بطريقة (برايل).

المواد التى لا تضاف للمجموع

وفميما يتعلق بمادة اللغة العربية فقط لطلاب المدارس الدولية سيتم إتاحتها (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكتروني للوزارة بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقًا للجدول المعلن وعلى أن يتم الإجابة عليها فى نفس ورقة الأسئلة، وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية. ومن جهة أخري، تبدأ لجان النظام و المراقبة التابعة لكنترولات الثانوية العامة في القاهرة و الاسكندرية و المنصورة و أسيوط في تلقي طلبات الراغبين فى الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، يوم الاثنين القادم علي أن يستمر تلقي الاعتذارات حتي يوم الاربعاء.