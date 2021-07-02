موسيماني يجتمع بمعاونيه استعداداً لمواجهة الأهلي ضد سموحة

/638504/موسيماني-يجتمع-بمعاونيه-استعدادا-لمواجهة-الأهلي-ضد-سموحة
بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة مع جهازه المعاون؛ لبدء التحضير لمباراة سموحة التي تقام مساء الأحد المقبل بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة ٢٨من بطولة الدوري الممتاز.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وجاءت جلسة المدير الفني مع معاونيه قبل انطلاق مران الأهلي؛ للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي ينفذه الفريق اليوم في بداية التحضير لمباراة سموحة.
وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة.
وحرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي طالبهم خلالها بإغلاق ملف مباراة بيراميدز والتركيز في مباراة سموحة التي تعد الهدف الأهم حاليا؛ للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على بطولة الدوري الممتاز.
ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل كالأتي:
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول
خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية
خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.
فيما دخل فريق بيراميدز مباراته بالتشكيل الاتي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي
خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي
خط الهجوم: إبراهيم عادل
ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس.
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