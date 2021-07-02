الحلفاوي يطالب جماهير الأهلى بالتوقف عن انتقاد لاعبو المارد الأحمر..«صورة»

/638506/الحلفاوي-يطالب-جماهير-الأهلى-بالتوقف-عن-انتقاد-لاعبو-المارد-الأحمرصورة

انتهت أحداث المباراة التي إقيمة بين النادي الأهلي أمام فريق بيراميدز بنتيجة 2/2 بالتعادل الإيجابي، في تمام الساعة التاسعة مساء امس ، علي ستاد الاهلى والسلام فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وطالب الفنان المصري نبيل الحلفاوى جماهير الاهلى بالاكتفاء بالانتقادات الموجهة للاعبين عقب التعادل مع بيراميدز بالامس مشدداً على ضرورة منحهم الفرصة للإستفادة من الدرس. وكتب الحلفاوي عبر حساية السخصي”تويتر”:”رد فعلنا بالأمس فيه الكفاية. علينا الآن أن نعطيهم الفرصة للاستفادة من الدرس واستعادة قواهم النفسية للعودة أقوى مما كانوا. ما رأيناه واستنكرناه كان حالة استثنائية نثق بأنها لن تتكرر.. ولتتحول إلى شحنة هائلة من الطاقة في قادم المباريات وفي نهائي أفريقيا إن شاء الله. معكم دائما. ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل كالأتي: حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف. فيما دخل فريق بيراميدز مباراته بالتشكيل الاتي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي خط الهجوم: إبراهيم عادل ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس

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